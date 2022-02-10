Деньги улетают мгновенно: выяснены новые схемы мошенников через WhatsApp

Мошенники действуют через OLX и WhatsАpp / Коллаж

В Украине мошенники придумали новые способы обмана, благодаря которым выманивают с бедных людей сотни тысяч гривен.

ТСН.ua узнал, как работают схемы аферистов и выяснил, как себя обезопасить.

К примеру, житель Днепра опубликовал на OLX.ua несколько сообщений о продаже книг и специально отключил возможность просматривать все объявления. Буквально через пять минут, в мобильный мессенджер WhatsApp он получил сообщение от девушки, которая якобы хочет приобрести его товар.

"Здравствуйте. Продаете книгу? Вы можете отправить по почте? Если да, отправьте в Харьков, на третье отделение. Деньги выслала на сайт", — сказала покупательница и добавила к сообщению некую ссылку, в адресе которой значится наименование сервиса OLX, а также слово getsafepay и якобы номер транзакции. Однако этого днепрянин не сделал, о чем ей и сообщил. После его слов девушка перестала отвечать на сообщение.

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Почти по такому же сценарию с днепрянки, которая выставила на онлайн-доску объявлений сообщение о недвижимости, общались другие мошенники.

"Я опубликовала информацию о продаже земли. Через пять минут мне в WhatsApp пишет некая Ольга, которая, кстати, меня впоследствии заблокировала. В первом сообщении она задала вопрос, актуально ли еще мое объявление. А затем сразу написала, что "будет покупать, готова оплатить через "Приват24" на карту и чтобы документы я отправила им почтой". Для справки: речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов. И они хотели перечислить мне их на карту", - рассказала ТСН.ua днепрянка Оксана Грищенко.

В итоге девушка заблокировала Оксану после вопроса: "где она находится территориально".

Как работают мошенники

Обращаются с предложением о приобретении товара буквально через несколько минут после его публикации. Пишут только в WhatsApp. Заполняют аккаунт клиента так, что создается впечатление, будто вы общаетесь действительно с потенциальным покупателем и присылают вредоносную ссылку, выпрашивая персональные данные.

Как себя обезопасить

В пресс-службе OLX объяснили, что украинцев в онлайне обманывают множеством разных способов, которые меняются в зависимости от возраста клиента.

"Пенсионеров, например, обманывают втрое чаще других — через SMS о выигрыше в лотерею. А каждый четвертый подросток — после открытия вредной ссылки. Жители деревень чаще сталкиваются с продажей вымышленного товара по предоплате, а киевляне — с фишинговыми атаками. Пол, кстати, практически не влияет на вероятность встретить мошенника в интернете", – рассказали в пресс-службе OLX.

Когда пользователь намеревается совершить какую-либо покупку, он регистрирует свои данные в сервисе и сразу вносит стоимость товара. Но деньги продавцу на карту сразу не "подают", а резервируются на сайте до тех пор, пока клиент не посмотрит на почте товар и не подтвердит его покупку.

Как уберечься от мошенников: рекомендации "Новой почты".

Покупать товар только в проверенных интернет-магазинах и пользоваться услугой "Надежная покупка".

Не переводить предоплату незнакомцам, а пользоваться наложенным платежом.

Не передавать третьим лицам секретные коды и пароли от личного кабинета в мобильном приложении службы доставки.

Внимательно проверять сайт или программу, в которую вы вводите данные.

Не исключено, что мошенники сделали сайт-зеркало, практически полностью копирующее официальный ресурс той или иной компании.

Проверять отзывы о магазине в Google.

При отправке всегда указывать реальные данные о товаре.

Указывать реальную оценочную стоимость товара. В этом случае компания может компенсировать потерю.

Если вы уже стали жертвой мошенничества, немедленно обращаться в полицию.

Напомним, ранее в Киеве мошенница притворялась мужчиной и выманила деньги во время виртуального романа со своей знакомой. Пострадавшая согласилась дать деньги на лечение своего "виртуального возлюбленного" и потеряла все, что имела.

Также ранее была разоблачена новая опасная схема мошенников – аферисты воруют номера телефонов и берут быстрые кредиты. В такую ловушку попала львовянка – злоумышленники похитили номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму более 30 тысяч гривен. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дия.

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