Мошенники украли более 100 тысяч гривен у женщины, которая хотела продать обувь в интернете

Мошенники украли у женщины более 100 тысяч гривен/ dpchas, Instagram

В городе Шепетовка в Хельницкой области 30-летняя местная жительница потеряла более 100 тысяч гривен, когда пыталась продать обувь через доску объявлений в интернете.

Женщина попала на крючок мошенников, рассказывают в местном управлении полиции.

Когда она разместила на онлайн-доске объявлений сообщение о продаже обуви, ей через некоторое время позвонил псевдопокупатель, который якобы очень хотел приобрести этот товар.

Мошенник не долго общался со своей жертвой, и почти сразу прислал ей неизвестную ссылку. По этой ссылке продавец и покупатель должны были оформить сделку о покупке, что якобы предусмотрено правилами этой онлайн-платформы. Потерпевшая перешла по ссылке и выполнила указания афериста, после чего у нее с карточки списалось 102 тысячи гривен.

"Печально, что потерпевшая знала о таком виде мошенничества, однако таки осуществила все предложенные ей манипуляции. По данному факту дознаватели Шепетовского райуправления полиции открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства событий", – отмечают в полиции.

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Правоохранители призвали граждан во время купли и продажи товаров через интернет ни в коем случае не переходить по непонятным ссылкам и не вносить туда свои личные данные.

Как не стать жертвой интернет-мошенников

В Киберполиции Украины отмечают, что мошеннические действия в интернете составляют 80% от всех обращений граждан. Для того, чтобы обезопасить себя от потери денег в интернете через мошенников, киберполицейские советуют придерживаться следующих правил:

Использовать только проверенные ресурсы, а также внимательно вчитываться в название сайта и символы в ссылке – один незаметный символ в адресе сайта может означать, что это фишинговый ресурс, и предназначен для того, чтобы выманить у вас личные данные для аферистов;

Не передавайте никому данные своей банковской карты, особенно CVV-код и пин-код. Если аферисты представляются работниками банка, чтобы выманить у вас эту информацию – запомните, что работники банка о таких данных не спрашивают;

Сайты, принимающие онлайн-платежи, должны быть защищенными – для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек".

Один клик – и прощайте деньги

Как объяснили в Центре поддержки клиентов одного из известных украинских сайтов онлайн-продаж, фишинг сейчас достаточно распространен в интернет-пространстве. Фишинг – это современный вид мошенничества, когда аферисты пытаются выманить у жертвы личные данные: логин, пароль, платежи, данные банковских карт, одноразовые пароли или другую информации с ограниченным доступом.

"Его идея в том, чтобы под видом сайта, которому вы доверяете, выманить у вас личные данные, чаще всего – платежные данные карты", – отмечают на ресурсе.

Отмечается, что часто мошенники пытаются перевести общение с покупателем/продавцом товара из официальной онлайн-платформы на сторонний ресурс – например, в вайбер или телеграмм. Затем они присылают ссылку якобы на ресурс, где можно оплатить товар (или просто оформить сделку о покупке, если товар продаете вы). Этот ресурс может оказаться ложным, и если вы введете на нем данные своей карты – мошенники получат к ней доступ и смогут снять ваши деньги.

Напомним, ранее в Киеве мошенница притворялась мужчиной и выманила деньги во время виртуального романа со своей знакомой. Пострадавшая согласилась дать деньги на лечение своего "виртуального возлюбленного" и потеряла все, что имела.

Также ранее была разоблачена новая опасная схема мошенников – аферисты воруют номера телефонов и берут быстрые кредиты. В такую ловушку попала львовянка – злоумышленники похитили номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму более 30 тысяч гривен. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дия.

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