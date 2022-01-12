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Собирали на операцию: в Житомире мошенники через доставку Justin украли 114 тысяч у ветерана АТО

12 января 2022, 23:10

Ветеран АТО в онлайне выставил объявление о продаже компьютера.

Служба доставки Justin / franchise-capital

В Житомире ветеран АТО собирал деньги на операцию жене, однако его обманули аферисты.

Мужчина решил продать компьютерную технику стоимостью 114 тысяч гривен. На онлайн-доске объявлений нашел покупателя, отправил ему софт через службу доставки Justin.

Как пишет ТСН, клиент в последний момент отказался забирать товар, поэтому он вернулся в отделение отправителя. Уже оттуда впоследствии его похитил неизвестный.

Служба доставки Justin, по словам семьи, своей вины в происходящем не видит и не спешит компенсировать потерянные деньги.

Что случилось в семье 28-летний Владислав вернулся домой после трехлетнего военного контракта. Он артиллерист, служил в Луганской области, имеет статус участника боевых действий. До армии мужчина увлекался компьютерными играми, поэтому "собрал" себе дорогой компьютер.

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Вернувшись из АТО, потребовалось продать технику на операцию жене - у его супруги Софии серьезные проблемы со зрением.

"Нужны были деньги, поскольку я очень плохо вижу. Мы хотели часть расходов на операцию покрыть этими деньгами. Помимо этого муж перестал играть и потребность в таком дорогом игровом девайсе отпала", - рассказывает жена ветерана АТО София Мякота.

Новая мошенническая схема

Ветеран АТО в онлайне выставил объявление о продаже компьютера, игрового монитора и видеокарты. Стоимость комплекта - 114 тысяч гривен.

Покупатель оказался из Одессы. Клиент поставил условие - отправить товар исключительно службой доставки Justin. Владислав и София согласились. Товар долгое время никто не забирал, в связи с чем его через время отправили обратно в Житомир.

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"Насколько мы понимаем, в Одессе на отделение никто не пришел, а просто через приложение сделал отказ от получения. Техника вернулась назад через 2-3 дня. Примерно в 13:30. Когда мы за ней пришли, нам сказали, что ее уже получили несколько часов назад. Оператор отделения сразу начала говорить что это не ее вина, что два неизвестных мужчины назвали ФИО и номер телефона, по этим данным она отдала посылки. Хотя все мы понимаем, что эти данные есть как у отправителя, так и у получателя. Они не предъявили никаких документов", - добавила София Мякота.

Что случилось потом

"Покупатель" начал писать Владиславу и его супруге и потребовал выкуп. Технику он соглашался вернуть, если ему перечислят 10 тысяч гривен. Оказалось, что тот находился не в Одессе, а в Житомире.

"Мы с ним переписывались. Требовал у нас 10 тысяч гривен. Но мы ничего не скинули и пытались тянуть время в надежде на полицию. Он выставлял себя якобы перекупщиком. Хотя, как я понимаю, это один и тот же человек. В Одессе никого не было. Это лишь часть их аферы - сделать так, чтобы мы поверили в "настоящего" покупателя", - подчеркнула София.

Расследование мошенничества

После случившегося на место вызвали правоохранителей. Однако они, говорит женщина, особой вовлеченности в происшествие не проявляли. И даже тогда, когда служба безопасности Justin предоставила видео с камер наблюдения, на которых видно, как в отделение зашли два мужчины — один из них был без маски.

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"Представитель службы безопасности доставки сказал, что один из этих мужчин находится на условном сроке из-за похожего преступления. Служба безопасности предложила правоохранителям просто вызвать этого человека, поскольку он должен постоянно отмечаться в полиции. Но никто этого так и не сделал", - подчеркнула София Мякота.

Следователь, которая занимается расследованием инцидента, сообщила, что уголовное производство находится в прокуратуре.

"Производство находится в прокуратуре для принятия решения о подследствии. Сумма, которая проходит в деле, - подпадает под уголовную ответственность. Производство же открыто по факту "мошенничества". Личность подозреваемого установлена", - рассказала нам следователь.

Что говорят в службе доставки Justin

"Сейчас продолжается досудебное расследование. В полицию было подано заявление. На данный момент проводится служебное расследование, где именно находятся посылки и кто их забрал", - сообщила оператор службы доставки.

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АТО мошенники
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