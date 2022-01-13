"Кредит одобрили за секунду": мошенники обчистили счет клиента ПриватБанка, в банке разводят руками

Клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников / ПриватБанк

Клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на его имя. В банке говорят, что решение этой проблемы находится вне их юрисдикции и советуют обращаться в полицию.

По словам клиента ПриватБанка, в его кабинет Приват24 "кто-то вошёл и оформил виртуальную карту с кредитным лимитом в 34000 грн и сразу же потратили деньги".

"Когда я обращался в ПриватБанк чтобы мне установили кредитный лимит долго рассматривали и отказали. Мошенникам же одобрили за секунду, плюс без моего согласия списали деньги. Я обратился в ПриватБанк чтобы вернули деньги на счет, и мне отказали. Хотя деньги ещё не дошли. Меня просто кинул ПриватБанк и я думаю не без участия их работников", - написал мужчина.

Ответ ПриватБанка

Сотрудники банка отметили, что для оформления виртуальной карты необходимо иметь доступ к Приват24. Имея только находящийся у клиента финансовый номер, осуществить вход в аккаунт нет возможности, ведь необходимо знать также пароль от аккаунта или ПИН-код карты (для восстановления доступа), которые известны только клиенту держателю карты.

Читайте также"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги"Ситуация была подробно рассмотрена профильными специалистами по предоставлению информации по результату проверки. Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что клиентка ПриватБанка столкнулась с проблемой - после закрытия всех карт у нее остался долг перед финучреждением. Как сообщила женщина, в декабре 2020 года она закрыла в ПриватБанке все свои счета и карточки, написала соответствующее заявление в отделении банка, но спустя год ей позвонили сотрудники банка и сообщили о долге.

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