Находчивость без границ: раскрыта новая опасная схема мошенников

Аферисты воруют номера и берут быстрые кредиты.
У львовянки мошенники украли номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму свыше 30 тысяч гривень. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дия.
Как говорится в сюжете программы Спецкор на канале 2+2, теперь злоумышленники действуют по новой схеме. Они узнают номер телефона и таким образом доступ к финансовым данным.
"Сначала они набирают его с разных номеров, после чего жалуются оператору, что якобы потеряли sim-карту, а для ее восстановления называют три телефонных номера, с которых сами же и звонили", - говорится в программе.
В киберполиции отметили, что в прошлом году им поступило около сорока обращений от граждан, пострадавших от "телефонных" воров.
Читайте такжеПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенниковНапомним, клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на его имя. В банке говорят, что решение этой проблемы находится вне их юрисдикции и советуют обращаться в полицию.
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