Находчивость без границ: раскрыта новая опасная схема мошенников

Мошенники берут онлайн-кредиты / ua.depositphotos.com

У львовянки мошенники украли номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму свыше 30 тысяч гривень. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дия.

Как говорится в сюжете программы Спецкор на канале 2+2, теперь злоумышленники действуют по новой схеме. Они узнают номер телефона и таким образом доступ к финансовым данным.

"Сначала они набирают его с разных номеров, после чего жалуются оператору, что якобы потеряли sim-карту, а для ее восстановления называют три телефонных номера, с которых сами же и звонили", - говорится в программе.

В киберполиции отметили, что в прошлом году им поступило около сорока обращений от граждан, пострадавших от "телефонных" воров.

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