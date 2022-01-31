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"Развела" на 300 тысяч гривен и дом: в Киеве женщина закрутила виртуальный роман с подругой

31 января 2022, 11:14
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Пострадавшая согласилась дать деньги на лечение своего "виртуального возлюбленного", но потеряла всё, что имела.

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Злоумышленница выманила дом и деньги, закрутив виртуальный роман со знакомой / Фото pixabay.com

В Киеве мошенница притворялась мужчиной и выманила деньги во время виртуального романа со своей знакомой.

Злоумышленница решила подзаработать на доверчивой знакомой, которая в то время искала отношений, отмечается в приговоре Шевченковского районного суда г. Киева.

Обвиняемая познакомилась со своей жертвой в 2017 году. Последняя в то время как раз разводилась со своим мужем, и "заботливая" новая подруга предложила познакомить ее с 50-летним одиноким знакомым. Пострадавшая согласилась.

Как оказалось позже, этого мужчины не существовало – мошенница сама себя за него выдавала. Она начала засыпать пострадавшую сообщениями на мобильный телефон, приобретя для этого отдельную карту одного из мобильных операторов.

Через некоторое время мужчина сообщил, что имеет проблемы со здоровьем, и поэтому не может дальше продолжать общение. Он отметил, что на лечение ему необходимы 150 тысяч долларов США.

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У женщины не было таких средств, поэтому она, чтобы помочь "любимому", взяла кредит. Карточку она передала мошеннице. Позже "мужчина" попросил перечислить средства на лечение в Житомир, для чего дал реквизиты якобы медсестры, которая эти деньги должна была передать пациенту.

Таким образом в руки мошенницы попало 284 тысячи гривен. Но на этом злоумышленница не остановилась, и подделала договор купли-продажи дома, который принадлежал жертве и ее бывшему мужу. Дом продали за 950 тысяч гривен.

Мошенницу за содеянное приговорили к 4 годам лишения свободы. Она должна отдать потерпевшей 284 тысячи гривен, а ее бывшему мужу – половину стоимости дома (475 тысяч гривен). Также суд признал недействительным договор купли-продажи недвижимости.

Напомним, ранее была разоблачена новая опасная схема мошенников – аферисты воруют номера телефонов и берут быстрые кредиты. В такую ловушку попала львовянка – злоумышленники похитили номер телефона и набрали на ее имя онлайн-кредитов на сумму более 30 тысяч гривен. Женщина случайно узнала об этом через приложение Дія.

Также ранее в Monobank предупредили о новой схеме мошенников. Там заявили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино и открестились от ряда организаций с похожими на Monobank названиями.

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