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Фейк с посылками Новой почты: раскрыта наглая схема мошенников с подставой

2 января 2022, 18:55
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Украинцам предлагают воспользоваться так называемой услугой "novapay" якобы от Новой почты.

Новая Почта
/ Униан

В Украине мошенники придумали новую схему для обмана клиентов под видом оказания услуг известным оператором Новая почта.

Для этого был создан фальшивый сайт Новой почты, пишет Оbozrevatel.

Блогер Вадим Фульмахт едва не потерял средства, однако успел увидеть, что мошенники хотят его обмануть прикрываясь брендом Новой почты.

В чем суть обмана

Украинцам предлагают в интернете воспользоваться так называемой услугой "novapay" якобы от Новой почты.

После чего присылают ссылку на накладную с фейкового сайта почтового оператора, как только пользователь введет данные своей карты - с нее выводятся все деньги.

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Как действуют мошенники

Клиентов жулики находят на сайте объявлений OLX, где продают разные вещи. С блогером через Whatsapp связалась некая Анастасия, которая хотела приобрести товар. После чего предложила оформить отправку товара с помощью новой услуги "novapay от Новой почты", типа OLX-доставки.

Блогеру отправили ссылку на накладную на фальшивом сайте "Новой почты". Как говорит он, сайт выглядел правдоподобно, но его насторожило доменное имя - "beautiful-pays.site".

На сайте нужно было ввести номер карты, а блогер решил ввести номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком. Но на сайте сразу появилось предупреждение, что остаток должен быть не меньше суммы продажи. Он отмечает, что мошенники настолько проработали сайт, что у него даже своя техподдержка.

Читайте такжеНовая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылок

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.

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