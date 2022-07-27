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Купили себе джипы и айфоны за деньги для ВСУ: в Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров

27 июля 2022, 08:58

На собранные в поддержку ВСУ пожертвования два брата приобрели Range Rover и Audi – Q5, а также мобильные телефоны Apple IPhone 13 Pro Max.

псевдоволонтеры
Псевдоволонтеры собирали деньги для ВСУ, но использовали их для своего обогащения / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн грн пожертвований в пользу Вооруженных сил Украины и использовали их для собственного обогащения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, в начале полномасштабного вторжения России два брата решили заняться волонтерством и собирать деньги в поддержку ВСУ.

На собранные в поддержку ВСУ пожертвования они приобрели для собственного использования Range Rover и Audi – Q5, а также мобильные телефоны Apple IPhone 13 Pro Max, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

При этом в соцсетях псевдоволонтеры регулярно публиковали видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим.

Псевдоволонтеров задержали
Псевдоволонтеров задержали правоохранители / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.

Автомобиль Range Rover
На деньги, собранные для ВСУ, обвиняемые купили автомобиль Range Rover / Фото facebook.com/pgo.gov.ua
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В ходе обысков правоохранители обнаружили деньги / Фото facebook.com/pgo.gov.ua

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух псевдоволонтеров и жены одного из них. Злоумышленников обвиняют в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Как сообщал Главред, в центре Днепра маленькая Соломия играет на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины.

10-летняя украинка Валерия также решила собирать деньги на помощь для Вооруженных сил Украины. С помощью своего таланта ей удалось собрать более 20 тысяч гривен. Собранные деньги Валерия отнесла в Фонд Сергея Притулы.

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