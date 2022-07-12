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Довела Сергея Притулу до слез: 10-летняя украинка собрала деньги для ВСУ своим талантом

12 июля 2022, 15:35

Чтобы собрать средства для украинских военных, девочка прямо на улице играла в шашки с прохожими.

Сергей Притула и 10-летняя Валерия, которая собрала деньги для ВСУ
Сергей Притула и 10-летняя Валерия, которая собрала деньги для ВСУ/ Facebook Сергей Притула

10-летняя украинка Валерия не смогла стоять в стороне от событий в родном государстве и решила собирать деньги на помощь для Вооруженных сил Украины. С помощью своего таланта ей удалось собрать более 20 тысяч гривен.

Собранные деньги Валерия отнесла в Фонд Сергея Притулы, и своим поступком довела его до слез. Об этом шоумен рассказал на своей странице в Facebook.

Девочка в своем юном возрасте является чемпионкой мира по шашкам. Для того, чтобы собрать деньги для ВСУ, она играла в шашки на улице с прохожими, и за свои проигрыши те платили ей деньги.

"Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал – платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия – чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. +21 000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!", – написал Притула.

Украинцы за 3 суток собрали на 4 Байрактара для ВСУ

Ранее сообщалось, что украинцам удалось за трое суток собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех турецких беспилотников "Байрактар" для ВСУ. Однако компания Baykar, которая производит такие беспилотники, заявила, что бесплатно передаст три беспилотника Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

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