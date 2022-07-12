"А я вам сейчас покажу...": Лукашенко испугался НАТО и рассказал, откуда готовится "нападение" на РФ

Лукашенко испугался НАТО и рассказал, откуда готовится "нападение" на РФ/ Reuters, сайт президента РБ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко испугался, что НАТО может напасть на Россию, и рассказал, с каких направлений якобы такое нападение готовится.

Выступая перед белорусскими военными, он начал нагонять страх, будто бы Североатлантический альянс на самом деле не военные учения проводит, а формирует бронированный кулак, чтобы ударить по России. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По словам Лукашенко, в НАТО сейчас якобы разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. При этом он отметил, что подробно обсуждал эту тему с российским президентом Владимиром Путиным.

"И главное направление удара – история повторяется – через Украину и через Беларусь", – говорит Лукашенко.

При этом Лукашенко из своей речи дал понять, что его пугает каждое движение Запада, которое касается военных сил.

"Западными странами на земле и воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасывается техника и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты", – перечислил Лукашенко список своих страхов.

Напомним, белорусские матери устроили яркую антивоенную акцию. Там стартовала акция местных жительниц против полноценного втягивания российским диктатором Путиным страны в войну России против Украины, в рамках которой матери раскладывают везде игрушки с записками.

Напомним, армия Беларуси, скорее всего, не будет участвовать в войне против Украины, которую начала РФ, однако, угроза этого всё же еще существует, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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