"А я вам сейчас покажу...": Лукашенко испугался НАТО и рассказал, откуда готовится "нападение" на РФ

Паранойя Лукашенко о "подготовке нападения" теперь распространилась и на НАТО – он испугался, что там готовят вторжение в Россию.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко испугался, что НАТО может напасть на Россию, и рассказал, с каких направлений якобы такое нападение готовится.
Выступая перед белорусскими военными, он начал нагонять страх, будто бы Североатлантический альянс на самом деле не военные учения проводит, а формирует бронированный кулак, чтобы ударить по России. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
По словам Лукашенко, в НАТО сейчас якобы разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. При этом он отметил, что подробно обсуждал эту тему с российским президентом Владимиром Путиным.
"И главное направление удара – история повторяется – через Украину и через Беларусь", – говорит Лукашенко.
При этом Лукашенко из своей речи дал понять, что его пугает каждое движение Запада, которое касается военных сил.
"Западными странами на земле и воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасывается техника и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты", – перечислил Лукашенко список своих страхов.
Напомним, белорусские матери устроили яркую антивоенную акцию. Там стартовала акция местных жительниц против полноценного втягивания российским диктатором Путиным страны в войну России против Украины, в рамках которой матери раскладывают везде игрушки с записками.
Напомним, армия Беларуси, скорее всего, не будет участвовать в войне против Украины, которую начала РФ, однако, угроза этого всё же еще существует, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
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