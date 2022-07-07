Готова ли Беларусь к войне против Украины: ответ эксперта

Будет ли Беларусь воевать с Украиной - ответ эксперта / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Армия Беларуси, скорее всего, не будет участвовать в войне против Украины, которую начала РФ, но угроза этого все же еще существует, сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью РБК-Украина.

По словам эксперта, войска Александра Лукашенко не смогут воевать против ВСУ по одной простой причине - из-за нехватки боевого опыта. Но это совершенно не означает, что Беларусь не составляет для нас никакой угрозы.

"Нападение (Беларуси, - ред.) может произойти фактически в любой момент. Стоит рассматривать именно с такой позиции. Что касается подготовки, то наиболее подготовленными армиями на всем европейском континенте являются украинская армия и российская оккупационная армия. Что белорусская, что армии стран Центрально-восточной Европы - все это армии без опыта ведения войны", - отметил Бадрак.

Читайте такжеУже составлен план: Беларусь угрожает Польше ракетными ударами

Все же, шансы армии белорусов очень низкие из-за отсутствия мотивации, как и у россиян. Это именно та причина, по которой Путину до сих под не удалось втянуть Беларусь в войну.

"Если будет быстро разбита белорусская армия или даже российско-белорусская группировка - это будет огромный антипутинский аргумент для дальнейшего развития событий. Путин, с одной стороны, хочет перевести уровень войны с российско-украинского к международному формату, когда подключится Беларусь. Но он боится того, что белорусские группировки будут быстро разбиты", - пояснил Бадрак.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия. Белорусский диктатор подчеркнул, что он якобы "давно определил" участие РБ в войне РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие слова Лукашенко. Он отметил, что заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.

Читайте также: