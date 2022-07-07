Уже составлен план: Беларусь угрожает Польше ракетными ударами

В Генштабе заявили, что в случае начала конфликта с НАТО, первой целью "станет именно Польша".
В Генштабе Беларуси угрожают нанести ракетные удары по территории Польши в случае начала военного конфликта с НАТО, заявил замначальника ведомства Руслан Косыгин, сообщает издание Белта.
По информации белорусского чиновника, в случае начала конфликта, "первою целью Беларуси станет именно Польша". Уже составлен план атак.
"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил Косыгин.
По словам Руслана Косыгина, ракетные удары по вышеперечисленным объектам будут нанесены, если "НАТО попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы".
"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", — заявил Косыгин.
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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия. Белорусский диктатор подчеркнул, что он якобы "давно определил" участие РБ в войне РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие слова Лукашенко. Он отметил, что заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.
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