Беларусь в ближайшее время может обстрелять ракетами Украину - СМИ

Беларусь в ближайшее время может обстрелять Украину / ua.depositphotos.com

Беларусь может обстрелять Украину ракетами и произойти это может уже в ближайшие дни. Удары могут произойти, когда в воздух поднимется вражеский самолет А-50. Об этом заявил основатель телеграм-канала "Белоруский Гаюн" Антон Мотолько, сообщает 24 канал.

Недавно ночью в Украине была долговременная воздушная тревога. Это и было связано с возвращением командного центра А-50.

"Я не хочу никого пугать, но и говорить о том, что все будет хорошо, тоже не могу. Мы видим, что в последние дни в Белоруссию активно прилетают российские грузовые самолеты ... Стоит все же ждать, что в ближайшее время будут ракетные удары по Украине, ведь в перехваченных радиопеременах очень активно обсуждались цели на территории Украины", – говорит Мотолько.

Он добавил, что "хороших новостей не стоит ждать до 14 июля".

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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