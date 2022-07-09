Движется в сторону украинской границы: в Беларуси заметили технику РФ с флагом СССР

Один из КамАЗов, который ехал в колонне, съехал в кювет и перевернулся.
Российская техника в Беларуси ехала в сторону украинской границы. На автомобилях изображен символ оккупантов "V" и прикреплены флаги СССР. Об этом сообщает Беларуский Гаюн.
Колонна КамАЗов направлялась по трассе М5 от Минска до аэродрома Бобруйск. Колонной двигались около 10 единиц техники. Там были и машины связи и тентования. Некоторые автомобили тянули генераторы.
В мониторинговой группе подозревают, что там были пехотинцы. Россияне прибыли из Кировской области из 43 регион Южного военного округа РФ.
Впоследствии один из КамАЗов вылетел в кювет и перевернулся.
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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.
Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".
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