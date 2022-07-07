Изменений пока нет: в Генштабе рассказали о возможном нападении со стороны Беларуси

Беларусь пока не готова вторгаться в Украину / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Вторжение Беларуси в Украину пока исключать нельзя, однако случится это точно не в ближайшее время. В Генштабе ВСУ рассказали о том, чего можно ожидать со стороны Беларуси.

Там отметили, что пока в составе белорусских войск серьезных изменений замечено не было.

"На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии, составе и характере действий подразделений вооруженных сил Беларуси не обнаружено", - говорится в сообщении.

Украинская сторона акцентирует внимание на том, что до сих пор остается серьезная угроза ракетно-бомбовых ударов со стороны Беларуси. Не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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