"Пускай под бомбы идут сыновья Лукавого": беларусские матери устроили яркую антивоенную акцию

Беларусь, против войны / Telegram-канал "Союз матерей"

В Беларуси стартовала акция местных жительниц против полноценного втягивания русским диктатором Путиным страны в войну России против Украины. Об этом сообщается на Telegram-канале "Союза матерей".

"Матери Беларуси против войны! Чтобы показать это, они кладут игрушки своих детей там, где увидят люди, и пишут, что они думают о войне. В Беларуси продолжается жестокая борьба с любым несогласием. Тех, кто осмеливается хоть слово сказать против власти, освобождают, избивают и даже могут приговорить к смертной казни. Поэтому женщины, решившиеся на эту удивительную акцию, – для нас пример", ‒ отмечается в посте.

Кроме того, "Союз матерей" призвал всех белорусов не молчать и присоединяться к и антивоенной акции.

"Мой маленький слоник, мой любимый котик, мой сын. Твоя мать не позволит лишить тебя жизни. Мы против войны! Пускай под бомбы идут сыновья Лукавого", – говорит одна из участниц.

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Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов сказал, что Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50.

Также Жданов говорил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

До того эксперт говорит, что сейчас русский диктатор оказывает давление на белорусского - чтобы заставить того полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.

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