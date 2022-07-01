Лукашенко готовится к войне с Украиной: военный эксперт рассказал, каким областям грозит вторжение

Лукашенко готовит свою армию к войне / Reuters

Беларусь готовится к войне с Украиной. Вероятность того, что белорусская армия открыто вступит в войну составляет 50/50. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Подготовка Беларуси к войне медленно, но идет. Лукашенко выполняет все мероприятия, которые обеспечивают готовность армии к ее применению по назначению: проводятся военные учения, проверки боевой готовности и даже учения по развертыванию армии. Это три признака того, что белорусская армия готовится к боевому применению", - рассказал он.

Параллельно с подготовкой к войнеЛукашенко начал проводить мероприятия по передаче боезапаса и техники, которую он снимает с хранения, вооруженным силам Российской Федерации. Жданов отметил, что никто никогда не отдает боеприпасы и технику перед началом военной кампании.

Каким областям Украины грозит вторжение Беларуси

По словам эксперта, на сегодняшний день самая большая активность белорусских войск наблюдается в Брестской области Беларуси – напротив Волынской и Ровенской областей Украины.

"Однако там идет постоянная ротация войск, и нет накопления войск для создания ударной группировки. Это главный признак: как только начнет накапливаться и формироваться ударная группировка, мы сразу поймем, где и в каком месте белорусские войска хотят перейти границу и вторгнуться на нашу территорию. Пока ничего подобного не наблюдается", - объяснил Жданов.

Как сообщал Главред, ранее полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов говорил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Жданов отметил, что сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы заставить его полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.

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