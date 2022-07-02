Вторжение Беларуси: военный эксперт рассказал, почему Лукашенко не отдает приказ

Лукашенко не торопится отдавать приказ о нападении войск Беларуси на Украину - Жданов / УНИАН, Главред

У Лукашенко могут возникнуть сложности с пополнением личного состава белорусской армии, потому он пока не готов отдать приказ о нападении на Украину.

Как объяснил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, политически ситуация во взаимоотношениях Беларуси и России на сегодняшний день такова, что, как только Лукашенко отдаст приказ о наступлении, дальше его уже никто ни о чем спрашивать не будет.

"Лукашенко понимает, что когда он отдаст приказ, станет никому ненужным. Пока он не отдал приказ, он может себя чувствовать более-менее уверенно на своем посту. При этом Лукашенко пытается делать параллельно разные заявления: с одной стороны, он говорит, что для того, чтобы Запад не оттяпал западные области Украины, Беларуси, наверное, придется повоевать за западную Украину, а с другой – на встрече с народом буквально через день он говорит, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину", - .

По словам Жданова, Лукашенко хочет, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы".

Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду

Вторжение Беларуси - другие новости: