Вторжение Беларуси: военный эксперт рассказал, почему Лукашенко не отдает приказ

Лукашенко понимает, что когда он отдаст приказ, станет никому ненужным.
У Лукашенко могут возникнуть сложности с пополнением личного состава белорусской армии, потому он пока не готов отдать приказ о нападении на Украину.
Как объяснил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, политически ситуация во взаимоотношениях Беларуси и России на сегодняшний день такова, что, как только Лукашенко отдаст приказ о наступлении, дальше его уже никто ни о чем спрашивать не будет.
"Лукашенко понимает, что когда он отдаст приказ, станет никому ненужным. Пока он не отдал приказ, он может себя чувствовать более-менее уверенно на своем посту. При этом Лукашенко пытается делать параллельно разные заявления: с одной стороны, он говорит, что для того, чтобы Запад не оттяпал западные области Украины, Беларуси, наверное, придется повоевать за западную Украину, а с другой – на встрече с народом буквально через день он говорит, что ВСУ оторвут голову любому, кто сунется в Украину", - .
По словам Жданова, Лукашенко хочет, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы".
Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду
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