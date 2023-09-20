Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

Украинские военные ракетами обстреляли базу оккупантов, которую россияне считали запасным командным пунктом.

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ВСУ ракетой ударили по базе оккупантов под Севастополем / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram / Крымский ветер

Украинские военные утром 20 сентября нанесли ракетный удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Севастополя. Эти ракеты попали точно в цель. Об этом заявил источник в Службе безопасности Украины, сообщает LIGA.net.

На той базе были командиры флота РФ.

"Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные, что там действительно находятся командиры вражеского флота", – говорится в сообщении. видео дня

В совместной спецоперации были задействованы СБУ, Воздушные силы и Военно-морские силы. На территории базы оккупантов уничтожили не только живую силу, но и дорогие военные системы. Этот командный пункт россияне считали запасным.

Ситуация в Крыму

Ранее сообщалось о том, что РФ отводит военные корабли от Крыма. Россияне волнуются, что атаки морских беспилотников на их корабли могут повториться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В течение последней недели состоялась целая серия атак неизвестных морских БПЛА на военные корабли Черноморского флота. В частности, был разрушен ВДК "Минск" и повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

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