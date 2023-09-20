ПВО, бронетехника, авиация: итоги новой встречи в формате "Раштайн"

Украина вместе со своими партнерами создаст коалицию возможностей. Главной целью остается подготовка Сил обороны Украины для будущего.

https://glavred.info/ukraine/pvo-bronetehnika-aviaciya-itogi-novoy-vstrechi-v-formate-rashtayn-10502080.html Ссылка скопирована

Украина получит новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: АрмияИнформ, facebook/Rustem Umerov

По итогам заседания "Рамштайн" стало известно, что Украина получит не только ПВО, но и танки, а также много чего другого. Подробности на своей странице в Facebook рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина вместе со своими партнерами создаст коалицию возможностей. Главной целью остается подготовка Сил обороны Украины для будущего.

Первоочередное внимание будет направлено на получение авиации, ПВО, артиллерии, ВМС, бронетехника.

видео дня

"Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев ожесточенных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", - написал министр.

Также известно, что вскоре будет запущена IТ-коалиция между Украиной, Эстонией и Люксембургом. Она будет заниматься обеспечением защищенной и устойчивой IT-инфраструктуры, что сделает Украину более эффективной на поле боя.

"Наша цель - создать единую цифровую экосистему боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны", - объяснил министр.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что страна увеличит военную помощь Украине, сообщает The Guardian. До конца года Лондон обещает поставить Киеву десятки тысяч артснарядов.

Также в ближайшие месяцы Британия обещает предоставлять помощь в приоритетных областях - ПВО, тренировки военных, удары на дальнем расстоянии.

"Сегодня мы продемонстрировали непреклонную преданность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", - сказал Грант Шеппс.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает подготовку украинских пилотов. В то же время он говорит о необходимости подготовиться к зиме, когда РФ активизирует свои удары по украинской энергетике.

"Мы работаем в направлении, чтобы Украине было предоставлено надлежащее количество амуниции и боеприпасов. Мы работаем над тем, чтобы Украина имела возможность сдерживать дальнейшую агрессию", - говорит Остин.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Позднее тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.