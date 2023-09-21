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Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

Дмитрий Видоменко
21 сентября 2023, 10:58 обновлено 21 сентября, 11:03
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Аналитики из британского учреждения ISW оценил наступление ВСУ под Бахмутом и жалобы россиян на дефицит ресурсов и провал обороны.
ВСУ, атаки
ВСУ продолжают активно атаковать позиции русских оккупантов / коллаж Главред, фото УНИАН и 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции под Бахмутом, а русские оккупанты в этом районе все больше жалуются на нехватку ресурсов и "истерические" попытки своего командования вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещиевки. Об этом идет речь в новой аналитической справке от Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 20 сентября украинские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области)

ВСУ также наступали и нанесли значительные потери в живой силе и технике РФ. Также Генштаб ВСУ сообщил о наступательных операциях на Бахмутском направлении ‒ ровно там, где украинские военные закрепились и закрепляются на новых рубежах.

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Согласно оценке аналитиков Министерства обороны Великобритании, украинские силы закрепили свои позиции в Клещиевке (7 километров к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 километров к юго-западу от Бахмута), а переброска российских подразделений десантников из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону на этом участке.

Российские военнослужащие и "военкоры" жалуются, что военное командование РФ приказывает оккупантам осуществлять "непродуманные и необеспеченные" контратаки на южном фланге Бахмута ‒ для того, чтобы срочно восстановить утраченные позиции.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что Залужный принял важное решение с украинскими командирами относительно наступления ВСУ на юге. Главком ВСУ провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ
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