Буданов – о планах РФ по ЗАЭС: враг хотел устроить техногенную катастрофу

Если агрессор Россия захочет пойти на провокацию на Запорожской АЭС, инструменты для таких действий у Москвы по-прежнему остаются, сказал Кирилл Буданов.

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Мы считаем, что ситуация привела бы к реальной катастрофе - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Энергоатом

Страна-оккупант Россия хотела создать техногенную катастрофу на захваченной Запорожской атомной электростанции. Оккупанты планировали провести искусственную перезагрузку системы и контролируемый выброс радиации. Такая ситуация привела бы к реальной ядерной катастрофе. Сейчас кризисный момент уже пройден. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что российские оккупанты на ЗАЭС намеревались создать техногенную катастрофу с целью "контролируемого выброса радиации".

Что планировала Россия на ЗАЭС

"Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах - и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализованный по месту", - сказал Буданов. видео дня

По его словам, ситуация привала бы к реальной катастрофе.

"Все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются. По нашему пониманию, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе", - добавил глава ГУР.

Как утверждает начальник военной разведки, кризисный момент уже пройден. Однако риски по-прежнему остаются, поскольку ЗАЭС удерживается под оккупационным контролем России.

"Она (ситуация, - ред.) все еще угрожающая, поскольку мы все должны помнить, что станция остается оккупированной. И в принципе ничего глобально там не изменилось. Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его на то время прошли. Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого", - подчеркнул Кирилл Буданов и выразил надежду, что Украине удастся предотвратить террористические планы Москвы.

Ситуация на ЗАЭС

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в июле говорил, что риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры. По словам Юсов, угроза будет присутствовать до тех пор, пока оккупанты РФ не покинут станцию.

Эксперты МАГАТЭ заявляли, что на ЗАЭС нашли российские мины. Их обнаружили в зоне ограниченного доступа, куда специалисты и войска оккупантов России не пускают персонал станции.

Действия оккупантов РФ привели к инциденту на ЗАЭС, говорил руководитель Госатомрегулирования Олег Кориков. Он акцентировал внимание на том, что на четвертом энергоблока Запорожской атомной электростанции произошел инцидент, который связан с утечкой воды из первого контура до второго.

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