Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день преподобного Евтимия Нового и какой сегодня праздник.
Какой праздник 15 октября
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Церковный праздник 15 октября
15 октября верующие чтят память преподобного Евтимия Нового.
Мать и отец Евфимия долгое время не могли родить ребенка. В результате усердных молитв и клятвенных обещаний отдать свое чадо на служение Господу, они все-таки стали родителями. Всевышний смилостивился над ними и в 377 году подарил сына.
Евфимию было три года, когда умер его отец. Мама отдала ребенка в городской монастырь на воспитание епископу. Мальчик получил хорошее образование и в подростковом возрасте стал монахом.
Но Евфимию хотелось одинокой жизни, поэтому он ушел из обители и поселился в пустыне. Там он впоследствии обустроил новый монастырь, за что Бог даровал ему целебную силу.
Что нельзя делать 15 октября?
ссориться
сквернословить
употреблять алкоголь
планировать что-то новое.
Именины 15 октября
День Ангела 15 октября празднуют Василий, Андрей, Анна, Александра, Иван, Петр, Степан, Борис, Георгий, Константин, Михаил..
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