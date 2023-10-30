"Мы там присутствуем": генерал-майор анонсировал удары по заводам РФ по производству дронов

Генерал-майор отметил, что ВСУ атакуют все цели в Крыму и не только, которые несут угрозу Украине.

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В Украине анонсировали удары по заводам РФ по производству дронов / коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, ТСН.uа

ВСУ готовятся к атаке на российские заводы по производству беспилотников, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Об этом в интервью ТСН заявил генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко.

Он отметил, что ВСУ атакуют цели, как когда придет время.

"Мы присутствуем. Мы выжидаем. Мы понимаем некоторые моменты и будем отрабатывать", - сказал Хоренко. видео дня

Генерал-майор добавил, что украинские защитники выполняют секретные операции, о которых пока не могут рассказать. ВСУ атакуют все цели в Крыму и не только, которые несут угрозу Украине.

"Мы работаем по Крыму, по их логистическому обеспечению, по базам. Все, что может нести нам угрозу и есть в этом районе, это все для нас реализуемые задачи. У нас глаза есть во многих местах", - сказал Хоренко.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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