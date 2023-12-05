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Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США

Юрий Берендий
5 декабря 2023, 22:58
По словам аналитика, желание республиканцев сделать условием помощи Украине самоубийственные для администрации Байдена шаги тормозит весь процесс.
Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США
Эсперт назвал главную причину споров в США / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Главная причина споров между республиканцами и демократами это прежде всего внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах. Речь идет о борьбе трампистского крыла Республиканской партии с перспективами Джозефа Байдена на президентских выборах. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, обе партии играют в так называемое пакетное голосование, поскольку помощь Украине в законопроекте объединили с помощью Израиля и Тайваня, что дало повод республиканцам играть с этим пакетом.

"На словах в США все вроде бы за то, чтобы выделять Украине по крайней мере военно-безопасную помощь, но начинаются игры относительно того, как компоновать этот пакет помощи. Республиканцы продвигают свою партийную инициативу по блокированию широкого доступа мигрантов в Соединенные Штаты. Для Демократической партии этот вопрос тоже является принципиальным и политическим, поскольку новые мигранты в Америке обычно голосуют именно за Демократическую партию, потому что представляют собой разнообразные меньшинства (в том числе национальные)", - отмечает Владимир Горбач.

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Аналитик считает, что желание и спикера, и нижней палаты Конгресса, и Республиканской партии в целом сделать условием помощи Украине самоубийственные для Демократической партии и администрации Байдена шаги тормозит весь процесс.

"Пока ситуация выглядит так, что компромисс не просматривается. Белый дом подал законопроект и начинает голосовать из Сената. Сенат, которому нужно 60 голосов (потому что это бюджетный вопрос, и нужно больше, чем большинство в 50 голосов), рассмотрит его на этой неделе. Затем Палата представителей, где большинство республиканцев, скорее всего, отклонит его, предложит свой вариант пакета вместе с миграцией и может проголосовать за него. Но как на это потом отреагирует верхняя палата, и будет ли у нее время на то, чтобы проголосовать до рождественских каникул - вопрос, на который нет ответа", - резюмирует Владимир Горбач.

Помощь США для Украины

15 ноября Палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, отказавшись выделять средства для помощи Украине и Израилю. Этот законопроект, который внес спикер Майк Джонсон, был принят во избежание "шатдауна".

Раньше советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность тем, что без утверждения нового значимого пакета помощи для Украины в Конгрессе возможности Америки оказывать помощь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что несмотря на это, США продолжат в ближайшей перспективе оказывать Украине военную помощь, однако размеры пакетов могут уменьшиться.

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