Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

В Украине некоторые категории пенсионеров могут в нынешнем году оформить ежемесячную доплату на сумму в размере 944 грн. В частности, на получение денег могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превышает 80 лет. Такая норма есть в законодательстве и закреплено решением Кабмина.
Получить деньги могут граждане Украины, которые:
- уже достигли 80-летнего возраста;
- живут в одиночестве;
- нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получают пенсию по возрасту.
Если же гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Плюс ‒ необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами медиков (в том числе документально).
Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума потерявшим трудоспособность лицам. С 1 января нынешнего года прожиточный минимум увеличили до 2361 грн. Соответственно, и размер соответствующей доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн.
Пенсия в Украине
В Украине власти обещали повысить пенсии населению в нынешнем году на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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