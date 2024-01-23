Как оформить почти тысячу грн прибавки к пенсии: кто имет право

В Украине некоторые категории пенсионеров могут в 2024 году оформить ежемесячную доплату на сумму в 944 грн.

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В частности, на получение денег могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превышает 80 лет / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине некоторые категории пенсионеров могут в нынешнем году оформить ежемесячную доплату на сумму в размере 944 грн. В частности, на получение денег могут претендовать пенсионеры, возраст которых достиг или превышает 80 лет. Такая норма есть в законодательстве и закреплено решением Кабмина.

Получить деньги могут граждане Украины, которые:

уже достигли 80-летнего возраста;

живут в одиночестве;

нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Если же гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Плюс ‒ необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами медиков (в том числе документально).

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Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума потерявшим трудоспособность лицам. С 1 января нынешнего года прожиточный минимум увеличили до 2361 грн. Соответственно, и размер соответствующей доплаты к пенсии вырос до 944,4 грн.

Пенсия в Украине

В Украине власти обещали повысить пенсии населению в нынешнем году на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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