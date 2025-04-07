Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

Речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов, подчеркнул Тьерри Буркхард.

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Начальники штабов ВС Франции и Британии провели встречи в Украине / Коллаж: Главред, фото: @CEMA_FR

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Решение о размещении иностранного контингента в Украине примут с учетом различных компонентов

Речь идет также о восстановлении Вооруженных сил Украины в полном объеме

Решение о размещении иностранного контингента в Украине будет принято с учетом различных компонентов, которые касаются как воздушного пространства, так и наземного, а также морского, заявил начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард.

Речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов в воздушном пространстве, а также в наземном и морском, подчеркнул он в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

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"Речь идет также о восстановлении Вооруженных сил в полном объеме и наращивании потенциалов, потому что именно это является сильнейшей гарантией страны - ВСУ и мы об этом также говорили. Целью является предоставление Украине уверенности, чтобы ваше государство могло снова жить", - отметил он.

В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин подтвердил, что речь идет о том, чтобы "позволить Украине начать новую жизнь, как мирная страна".

"Чтобы вы смогли развивать все аспекты мирной жизни, развивать экономику, иметь безопасное небо, море и границу, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и чувствовали уверенность в своей стране и будущем. Это то, что мы пытаемся определить, как военные", - указал он.

В свою очередь Буркхард напомнил о том, что президент Владимир Зеленский обратился по этому поводу к 30 странам, которые объединились в "Коалицию решительных".

"Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже на перед готовимся решать различные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками, мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию", - добавил начальник штаба вооруженных сил Франции.

Ввод контингента в Украину - последние новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

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Кто такой Энтони Радакин Адмирал, 24-й глава оборонного ведомства Великобритании. Радакин также занимал должность Первого морского лорда, с июня 2019 по ноябрь 2021 года. Он был начальником штаба командования вооружённых сил Великобритании с 2016 по 2018 год, заместителем начальника штаба ВМФ с 2018 по 2019 год, пишет Википедия.

Радакин имеет репутацию реформатора.

Во время вторжения России в Украину в 2022 году Радакин заявил, что победа РФ не является неизбежной.

Отвечая на вопрос в программе BBC Sunday Morning, был ли захват Украины Россией "неизбежным", Радакин ответил: "Нет. Я думаю, что мы видели российское вторжение, которое идет не очень хорошо".

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