Экс-генпрокурор Костин получил две новые должности: Зеленский издал указы

Андрей Костин, который подал в отставку с должности генпрокурора Украины на фоне скандала с инвалидностями прокуроров получил две новые должности заграницей.

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Экс-генпрокурор Костин получил две новые должности заграницей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Экс-генпрокурор Украины Андрей Костин получил новые должности

Он назначен послом Украины в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды, а также постоянным представителем при Организации по запрещению химического оружия. Соответствующие решения, подписанные 7 апреля, опубликованы на сайте Офиса президента.

Указом №212 от 7 апреля президент Владимир Зеленский назначил Андрея Костина послом Украины в Нидерландах.

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"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу №213, он также займет должность постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Костина Андрея Евгеньевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - отмечается в тексте указа.

Отставка Костина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 октября генеральный прокурор Андрей Костин подал заявление об отставке на фоне скандала, связанного с делами о получении статуса "инвалидности" прокурорами. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате проверок и расследований, которые охватили все уровни власти, были выявлены многочисленные случаи злоупотреблений в системе прокуратуры.

29 октября 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Костина с должности - за соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

31 октября, президент Владимир Зеленский официально подписал указ об увольнении Андрея Костина с поста генерального прокурора. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Кто такой Андрей Костин? Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик. Народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Бывший Генеральный прокурор Украины (28.07.2022 - 31.10.2024). Член СНБО с 4 августа 2022 года по 6 ноября 2024 года, пишет Википедия.

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