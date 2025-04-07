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Реакция Трампа на обстрелы и введение миротворцев: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
7 апреля 2025, 22:00
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Новости Украины 7 апреля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Реакция Трампа на обстрелы и введение миротворцев: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 7 апреля / Коллаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНИАН, Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

Российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Последние новости с фронта сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 7 апреля.

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"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

Россия должна показать США готовность завершить войну в Украине. Однако пока Кремль только затягивает мирный процесс. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.

Генсек подчеркнул, что США и союзники по НАТО активно работают над тем, чтобы положить конец войне на условиях справедливого и долговременного мира. По его словам, "США действительно стараются", но "мяч явно на стороне россиян".

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

С 8 по 11 апреля по всей Украине ожидаются заморозки 0-5°C. В Карпатах наблюдается значительное ухудшение погодных условий - выпало 30 см снега. Об этом сообщил Укргидрометцентр и ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Трамп удивил заявлением о бомбардировке Украины Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают разговаривать со страной-агрессором Россией о завершении войны в Украине.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 6 апреля, на борту самолета Air Force One, сообщает Associated Press.

Также в ответ на вопросы журналистов Трамп отреагировал на удары России по Украине. Он не обвинил Россию прямо в продолжении ударов, а просто сказал, что "бомбардировки продолжаются и продолжаются" и что он "не любит бомбардировок".

Украинцам придется затянуть куличи: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025 года

В 2025 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1663 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом году. Такие подсчеты обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы нападения со стороны США. Об этом пишет Reuters.

Иран отвергает требование президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по поводу своей ядерной программы. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран не собирается обсуждать свою ядерную программу или угрозу бомбардировок по требованию Вашингтона.

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

Российский диктатор Владимир Путин сейчас лишь имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо". По его словам, после последних переговоров в Эр-Рияде стало понятно, что Путин не собирается идти на подписание временного прекращения огня.

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине во вторник, 8 апреля, будет холодной. Будет преобладать холодная воздушная масса. Если сегодня еще сравнительно тепло на востоке и юго-востоке, то уже завтра похолодает и там.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины будут заморозки 0...-5 градусов, на Луганщине ночью ожидается +2...+5 градусов. Завтра днем столбики термометров будут показывать +2...+5 градусов, в южной части будет +5...+9 градусов.

У Путина нагло отрицают удар по гражданским в Кривом Роге

Россия якобы наносит удары только по военным объектам, и так было во время обстрела Кривого Рога. Никаких ударов по социальным объектам страна-агрессор якобы не наносит. Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФ

Россия существенно изменила тактику воздушных ударов по Украине, увеличив использование баллистических ракет и модернизируя свои беспилотники. В частности, враг начал чаще применять баллистику и модифицированные дроны, что затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО. Кроме того, российские войска активизировали комбинированные атаки, используя одновременно ракеты различных типов и ударные беспилотники. Эти изменения направлены на перегрузку украинской противовоздушной обороны и повышение эффективности атак.

Главред собрал главное, что стоит знать о новой тактике воздушного террора со стороны РФ и какие цели ударов по Украине преследует Кремль.

Ежемесячно на 1,5-2%: эксперт назвал ключевой продукт, который будет только дорожать

За 2024 год цены на хлеб выросли более чем на 20%. В течение 2025-го года стоимость хлебобулочных изделий продолжит расти. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

РФ накапливает ресурсы для штурмов на важном направлении: военный оценил угрозу

Российские оккупанты на юге готовятся проводить штурмовые действия малыми группами. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

По его словам, враг действительно готовится к штурмовым действиям и к локальным боям, однако сейчас речь не идет о большом тактическом десанте.

"Говорил: "Я так люблю эту жизнь": в Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракета

В Кривом Роге в понедельник, 7 апреля, состоялось прощание с детьми, которые погибли во время ракетного удара по городу 4 апреля. Тогда баллистическая ракета с кассетными боеприпасами, которую запустили российские оккупанты, попала возле детской площадки рядом с жилыми многоэтажками. В результате удара погибли 19 человек, из которых 9 - дети.

Издание "Свои. Кривой Рог" рассказало о погибших детях и как происходило прощание с ними.

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после Пасхи

Цена на яйца будет меняться волнами. На стоимость этого продукта влияет несколько факторов - погодные условия, цены на электроэнергию, тепло и корм. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время чата на Главреде.

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

Решение о размещении иностранного контингента в Украине будет принято с учетом различных компонентов, которые касаются как воздушного пространства, так и наземного, а также морского, заявил начальник штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард.

Речь идет о прогнозировании по привлечению различных компонентов в воздушном пространстве, а также в наземном и морском, подчеркнул он в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Погода в Украине 8 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют сильные порывы ветра и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 8-11 апреля в Украине будут заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности.

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

"Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", - сказал он в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

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