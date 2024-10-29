Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Костина - нардеп

За увольнение Андрея Костина с должности генпрокурора проголосовали 255 нардепов.

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Рада уволила Костина с должности генпрокурора / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

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Рада уволила генпрокурора Костина

За что уволили генпрокурора Украины

Депутаты Верховной рады уволили Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

Отставку генпрокурора Костина поддержали 255 нардепов.

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Следует отметить, что генеральный прокурор Андрей Костин сам подал в отставку 22 октября этого года. Это произошло на фоне скандала с "инвалидностями" для прокуроров.

Кто такой Андрей Костин? Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик, народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины с 28 июля 2022 года и член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

Как сообщал Главред, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

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