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Рада проголосовала за увольнение генпрокурора Костина - нардеп

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2024, 16:25
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За увольнение Андрея Костина с должности генпрокурора проголосовали 255 нардепов.
Костин
Рада уволила Костина с должности генпрокурора / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Главное:

  • Рада уволила генпрокурора Костина
  • За что уволили генпрокурора Украины

Депутаты Верховной рады уволили Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

Отставку генпрокурора Костина поддержали 255 нардепов.

видео дня

Следует отметить, что генеральный прокурор Андрей Костин сам подал в отставку 22 октября этого года. Это произошло на фоне скандала с "инвалидностями" для прокуроров.

Кто такой Андрей Костин?

Андрей Евгеньевич Костин (род. 17 апреля 1973, Одесса) - украинский юрист и политик, народный депутат Украины IX созыва. Член правящей партии "Слуга народа". Генеральный прокурор Украины с 28 июля 2022 года и член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 4 августа 2022 года, пишет Википедия.

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

Как сообщал Главред, 4 октября правоохранительные органы разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке хранились почти 600 тысяч долларов.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров по ситуации из-за инвалидности для прокуроров. Речь идет о министре о министре здравоохранения Викторе Ляшко и министре соцполитики Оксане Жолнович.

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