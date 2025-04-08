В РФ формируют штурмовиков из больных гепатитом и ВИЧ – Волошин

Кратко:
- Штурмовики проходят подготовку на оккупированных территориях
- Таких обученных солдат Россия "не жалеет"
Российские военные формируют штурмовой батальон из больных гепатитом и ВИЧ. Они проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Об этом спикер сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"По данным нашей разведки, противник сейчас формирует штурмовой батальон из больных гепатитом и другими болезнями, такими как ВИЧ, другими неизлечимыми болезнями", - сказал Волошин.видео дня
Спикер отметил, что это свидетельствует о намерении россиян "просто утилизировать их на поле боя".
По словам Волошина, эти штурмовики проходят подготовку в учебных центрах на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской и Запорожской областей, поэтому это уже не "пушечное мясо", а обученные бойцы. Но, как отметил спикер, и таких обученных солдат Россия "не жалеет".
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в отчете Института изучения войны отмечается, что российские войска продвинулись в Курскую область на фоне боев, продолжающихся в районе границы Курщины и Сумщины, а также - в Белгородскую область.
Бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров заявил, что операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины в контексте переговоров за счет контроля над большим количеством территории страны-агрессора РФ.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают вести активные действия в приграничных районах на территории врага. По его словам, это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла.
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