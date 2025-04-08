Наступление РФ началось уже давно: что происходит на фронте и где штурмуют оккупанты

Российские оккупанты атакуют украинские позиции и несут огромные потери.

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РФ пытается наступать на Востоке / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что известно:

РФ пытается наступать на Востоке

У оккупантов значительные потери

Враг не отказался от желания захватить Харьков

В Украине уже началось весенне-летнее наступление оккупантов. Враг пытается продвигаться на Востоке Украины. Об этом говорят бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев и спикер ТСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает LIGA.net.

Самая тяжелая ситуация в Донецкой области в районе Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка. Жесткие бои продолжаются в за Часов Яр и Торецк. Кроме того, враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время враг несет огромные потери. На каждый квадратный километр потери оккупантов составляют 146 солдат. Назар Волошин убежден, что такая тенденция сохранится и будет расти в течение весенне-летней кампании.

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"Статистика показывает, что активность российских войск не спадает - наоборот, они прилагают немало усилий, чтобы продолжать давить на украинских защитников. С начала года потери российской армии в зоне нашей ответственности составили 90 814 человек. За январь - 35 431; за февраль - 25 081; за март - 30 302", - пояснил Волошин.

В то же время украинским защитникам чрезвычайно трудно сдерживать наступление оккупантов. Враг постоянно применяет ударные дроны.

Ожесточенные бои продолжаются и на другом направлении. Враг не отказался от желания захватить Харьков. Оккупанты хотели реализовать наступление на севере Харьковской области и обойти областной центр с двух сторон, вытесняя украинских военных.

Кроме того, враг продолжает наращивать активность и численность группировки. До конца года враг планирует пополнить армию на 15 мотострелковых дивизий - 150 тысяч человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силам обороны Украины удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, а ВС РФ продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

По данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

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