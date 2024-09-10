Ужасная причина: почему пчелы погибают после укуса человека, а осы - нет

Многие боятся острой боли от пчелиного укуса, но на самом деле для пчелы это смертельный акт. Пользователь TikToker @footdocdana в своем видео раскрыла мрачную реальность, почему пчелы умирают после укуса, сообщает Mirror.
Хотя некоторые знали, что пчелы не выживают после укуса, многие люди не знали ужасных подробностей.
В своем видео врач спрашивает: "Знали ли вы, что когда медоносная пчела жалит человека, она фактически застревает на некоторое время и не может вылететь?".
Далее она объясняет, что жало пчелы колючее, а это означает, что оно застревает в коже и не может быть легко извлечено. Это означает катастрофу для пчелы, потому что когда она в конце концов освобождается, "ее внутренности вырываются наружу, потому что жало остается в коже".
"Это приводит к тому, что пчела теряет свои внутренние органы и умирает. Они [пчелы - ред.] обычно жалят только тогда, когда чувствуют угрозу. Помните, большинство медоносных пчел не агрессивны. Они защищаются. Медоносная пчела умрет от укуса, а это значит, что она жалит только в крайнем случае", - указывает она.
Смотрите видео о том, что происходит с пчелой после укуса:
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В отличие от пчел, осы могут жалить несколько раз, не умирая, поскольку их жала не колючие, как у пчел.
Что делать при укусе пчелы
Если вы пострадали от укуса пчелы, клиника Майо советует нанести гидрокортизоновый крем или лосьон с каламином, чтобы облегчить покраснение, зуд или отек.
"Если зуд или отек беспокоят, примите пероральный антигистаминный препарат, содержащий дифенгидрамин (бенадрил) или хлорфенирамин. Не расчесывайте место укуса. Это усилит зуд и отек, а также повысит риск инфицирования"", - советуют специалисты.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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