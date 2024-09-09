Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

Молоко в треугольных пакетах, или же так называемых "пирамидках" появилось на прилавках магазинов СССР в конце 1950-х годов и продавалось в таком виде вплоть до начала 90-х годов.
До этого молоко реализовывали исключительно в стеклянных бутылках, или же на разлив из бидонов. Так почему в СССР решили кардинально изменить упаковку - рассказали в сообществе Soviet Visuals в Facebook.
Дело в том, что стеклянные бутылки оказались крайне непрактичными, а в мире в это время становилась все более популярной компания "Tetra Pak". Власти Советского Союза решили не отступать от общих трендов и приняли историческое решение - официально приобрести несколько производственных линии у компании для создания инновационной упаковки в виде пирамиды "Tetra Classic".
Новая упаковка от молока в СССР стала по-настоящему особенной, ведь Союз не только не сплагиатил технологию у Запада, но и использовал особую форму упаковки, которая оставалась узнаваемой на протяжении десятилетий.
Важным было и то, что инженеры "Tetra Pak" обеспечили упаковке герметичную упаковку жидкости в картон благодаря слою полиэтилена для водонепроницаемости.
Что такое Soviet Visuals?
Soviet Visuals - сообщество, рассказывающее об оригинальной одежде, аксессуарах, предметах искусства и быта, архитектуре во времена СССР. Публикует фотографии объектов и предметов времен Советского Союза. Выступает против российской агрессии в Украине.
Другие интересные новости о временах СССР:
- Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы
- Родом из СССР: из чего должен состоять настоящий зефир - секрет на этикетке
- Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред