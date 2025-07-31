Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

Вы узнаете:
- Как безопасно вытащить клеща дома
- Почему нельзя мазать паразита
- Что делать с клещом после удаления
Летний сезон приносит не только тепло и солнце, но и повышенную активность клещей. Эти микроскопические паразиты могут переносить опасные заболевания, в частности боррелиоз и энцефалит.
Главред решил разобраться, какие есть правила безопасного удаления паразита.
В видео на канале "Киев 24" автор рассказала о советах, что делать, если вас укусил клещ.
Первое правило - обратитесь к врачу
Если есть возможность, сразу обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение. Но если такой возможности нет - действуйте самостоятельно, но с осторожностью.
Чего нельзя делать
- Не извлекайте клеща голыми руками или острыми предметами - это может привести к разрыву тела паразита.
- Не тяните за брюшко - часть клеща может остаться под кожей.
- Не прижигайте, не дергайте резко и не смазывайте клеща маслом, бензином, мылом или керосином. Это может спровоцировать выброс токсинов в вашу кровь.
Как безопасно вытащить клеща самостоятельно
- Используйте специальный инструмент-выкручиватель, если он есть.
- Если инструмента нет - нить тоже подойдет:
- Сделайте петлю и осторожно накиньте ее ближе к хоботку клеща (не на брюшко).
- Медленно затягивайте петлю и осторожно выкручивайте клеща против часовой стрелки.
- После удаления обязательно продезинфицируйте место укуса.
- Если есть возможность - отнесите клеща в лабораторию для анализа.
В видео автор подробно демонстрирует, как действовать в случае укуса.
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Об источнике: Киев24
Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.
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