Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

Используйте безопасные методы удаления клеща, если не имеете возможности обратиться к врачу.

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Обработайте место укуса после удаления клеща и сдайте паразита на анализ в лабораторию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как безопасно вытащить клеща дома

Почему нельзя мазать паразита

Что делать с клещом после удаления

Летний сезон приносит не только тепло и солнце, но и повышенную активность клещей. Эти микроскопические паразиты могут переносить опасные заболевания, в частности боррелиоз и энцефалит.

Главред решил разобраться, какие есть правила безопасного удаления паразита.

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В видео на канале "Киев 24" автор рассказала о советах, что делать, если вас укусил клещ.

Первое правило - обратитесь к врачу

Если есть возможность, сразу обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение. Но если такой возможности нет - действуйте самостоятельно, но с осторожностью.

Чего нельзя делать

Не извлекайте клеща голыми руками или острыми предметами - это может привести к разрыву тела паразита.

Не тяните за брюшко - часть клеща может остаться под кожей.

Не прижигайте, не дергайте резко и не смазывайте клеща маслом, бензином, мылом или керосином. Это может спровоцировать выброс токсинов в вашу кровь.

Как безопасно вытащить клеща самостоятельно

Используйте специальный инструмент-выкручиватель, если он есть.

Если инструмента нет - нить тоже подойдет:

Сделайте петлю и осторожно накиньте ее ближе к хоботку клеща (не на брюшко).

Медленно затягивайте петлю и осторожно выкручивайте клеща против часовой стрелки.

После удаления обязательно продезинфицируйте место укуса.

Если есть возможность - отнесите клеща в лабораторию для анализа.

В видео автор подробно демонстрирует, как действовать в случае укуса.

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Об источнике: Киев24 Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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