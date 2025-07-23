Кожа скажет 'спасибо': врачи рассказали, что делать, если сгорели на солнце

Вы узнаете:
- Почему важно наносить солнцезащитный крем
- Какие "бабушкины" методы лечения солнечных ожогов советуют пользователи TikTok
- Что делать при солнечном ожоге
Во время отпусков или пляжного отдыха нанесение SPF-средств становится критически необходимым, в частности после купания или длительного пребывания на солнце. Однако иногда о защите забывают и тогда кожа болезненно напоминает о своей уязвимости.
Именно так произошло с одной пользовательницей TikTok по имени Морган, которая случайно сильно сгорела на солнце. Женщина обратилась к пользователям с просьбой поделиться не традиционными советами, а необычными, "бабушкиными" методами, которые спасали в детстве.
Комментарии под видео Морган пестрели и неожиданными, и проверенными советами. Одна из пользовательниц рассказала, как ее латиноамериканская свекровь во время беременности "накрасила" ее яичными белками после сильного ожога. Это, по ее словам, мгновенно облегчило боль, уменьшило жжение и даже помогло справиться с тошнотой.
Другая пользовательница под видео посоветовала смешать масло с витамином Е с качественным увлажняющим лосьоном. Эту смесь обильно нужно нанести на кожу после пребывания на солнце и дать ей хорошо впитаться.
Также можно использовать чайные пакетики для успокоения кожи после солнечного ожога. Замочите два пакетика черного или зеленого чая в теплой воде, затем положите их в холодильник. Когда остынут - приложите непосредственно к обожженному участку кожи на несколько минут. Можно также смочить мягкую ткань в чайном настое и приложить к ожогу.
Смотрите видео с советами, как помочь при солнечных ожогах:
@morgan_dauwen If your name is Phoebe or Mariah plz don't watch this... #sunburn♬ original sound - ✿
Что делать при солнечном ожоге
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что солнечные ожоги - это горячая, покрасневшая, болезненная кожа, которая впоследствии может шелушиться. Преимущественно состояние улучшается в течение 7 дней, но если ожог сильный и сопровождается волдырями, тогда лучше обратиться к врачу.
- Как можно скорее выйти из-под прямых солнечных лучей.
- Охладить кожу прохладным душем или мокрым полотенцем.
- Нанести увлажняющее средство или крем после загара.
- Пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание.
- Защищать пораженную кожу до полного заживления.
Смотрите видео о том, как избавиться от солнечных ожогов:
Чего не следует делать при ожоге
- Не наносить вазелин на обгоревший участок.
- Не класть лед непосредственно на кожу.
- Не прокалывать волдыри.
- Не сдирать шелушение.
- Не носить тесную или синтетическую одежду.
Британские врачи отмечают, что ожоги часто случаются из-за некачественного или просроченного солнцезащитного крема, который покупают уже на месте. Стоит брать с собой достаточное количество проверенного средства еще из дома, чтобы избежать неприятностей.
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Об источнике: Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS)
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) - это государственная система здравоохранения Соединенного Королевства, которая финансируется за счет государственных средств. Она включает отдельные службы для Англии (NHS England), Шотландии (NHS Scotland) и Уэльса (NHS Wales). В Северной Ирландии здравоохранение и социальное обеспечение организованы отдельно, но также часто называются NHS на местном уровне.
Первые три службы были основаны в 1948 году в рамках масштабных социальных реформ после Второй мировой войны, а NHS Wales / GIG Cymru начала функционировать с 1969 года. Главными принципами NHS являются комплексность, универсальность и бесплатность медицинских услуг в момент их предоставления.
Каждая из этих служб предоставляет полный спектр медицинских услуг бесплатно для жителей Соединенного Королевства, за исключением стоматологических и оптических услуг.
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