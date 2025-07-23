Кожа скажет 'спасибо': врачи рассказали, что делать, если сгорели на солнце

Пользовательница TikTok обратилась за помощью при солнечном ожоге и получила неожиданные, но проверенные советы.

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Як діяти, якщо сильно згоріли на сонці / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с TikTok

Вы узнаете:

Почему важно наносить солнцезащитный крем

Какие "бабушкины" методы лечения солнечных ожогов советуют пользователи TikTok

Что делать при солнечном ожоге

Во время отпусков или пляжного отдыха нанесение SPF-средств становится критически необходимым, в частности после купания или длительного пребывания на солнце. Однако иногда о защите забывают и тогда кожа болезненно напоминает о своей уязвимости.

Именно так произошло с одной пользовательницей TikTok по имени Морган, которая случайно сильно сгорела на солнце. Женщина обратилась к пользователям с просьбой поделиться не традиционными советами, а необычными, "бабушкиными" методами, которые спасали в детстве.

видео дня

Комментарии под видео Морган пестрели и неожиданными, и проверенными советами. Одна из пользовательниц рассказала, как ее латиноамериканская свекровь во время беременности "накрасила" ее яичными белками после сильного ожога. Это, по ее словам, мгновенно облегчило боль, уменьшило жжение и даже помогло справиться с тошнотой.

Другая пользовательница под видео посоветовала смешать масло с витамином Е с качественным увлажняющим лосьоном. Эту смесь обильно нужно нанести на кожу после пребывания на солнце и дать ей хорошо впитаться.

Также можно использовать чайные пакетики для успокоения кожи после солнечного ожога. Замочите два пакетика черного или зеленого чая в теплой воде, затем положите их в холодильник. Когда остынут - приложите непосредственно к обожженному участку кожи на несколько минут. Можно также смочить мягкую ткань в чайном настое и приложить к ожогу.

Смотрите видео с советами, как помочь при солнечных ожогах:

Что делать при солнечном ожоге

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что солнечные ожоги - это горячая, покрасневшая, болезненная кожа, которая впоследствии может шелушиться. Преимущественно состояние улучшается в течение 7 дней, но если ожог сильный и сопровождается волдырями, тогда лучше обратиться к врачу.

Как можно скорее выйти из-под прямых солнечных лучей. Охладить кожу прохладным душем или мокрым полотенцем. Нанести увлажняющее средство или крем после загара. Пить много воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Защищать пораженную кожу до полного заживления.

Смотрите видео о том, как избавиться от солнечных ожогов:

Чего не следует делать при ожоге

Не наносить вазелин на обгоревший участок. Не класть лед непосредственно на кожу. Не прокалывать волдыри. Не сдирать шелушение. Не носить тесную или синтетическую одежду.

Британские врачи отмечают, что ожоги часто случаются из-за некачественного или просроченного солнцезащитного крема, который покупают уже на месте. Стоит брать с собой достаточное количество проверенного средства еще из дома, чтобы избежать неприятностей.

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Об источнике: Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) - это государственная система здравоохранения Соединенного Королевства, которая финансируется за счет государственных средств. Она включает отдельные службы для Англии (NHS England), Шотландии (NHS Scotland) и Уэльса (NHS Wales). В Северной Ирландии здравоохранение и социальное обеспечение организованы отдельно, но также часто называются NHS на местном уровне. Первые три службы были основаны в 1948 году в рамках масштабных социальных реформ после Второй мировой войны, а NHS Wales / GIG Cymru начала функционировать с 1969 года. Главными принципами NHS являются комплексность, универсальность и бесплатность медицинских услуг в момент их предоставления. Каждая из этих служб предоставляет полный спектр медицинских услуг бесплатно для жителей Соединенного Королевства, за исключением стоматологических и оптических услуг.

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