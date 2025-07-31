Что делать если заедает молния: 2 способа, которые не поведут

Если застежка-молния заедает, не спешите выбрасывать вещь или нести ее в мастерскую.

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Что делать если заедает молния / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что делать если заедает молния

Как починить молнию дома

Молния — удобная и надежная застежка, которую мы встречаем на куртках, сумках, рюкзаках, обуви и даже постельном белье. Однако со временем даже самые качественные молнии могут начать заедать, двигаться рывками или не закрываться до конца.

Хорошая новость — не всегда нужно нести вещь в ремонт. Главред подготовил несколько проверенных домашних способов, которые помогут восстановить молнию за пару минут.

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Способ №1: Восковой карандаш, мыло или свеча

Если молния заедает и двигается с трудом, попробуйте смазать зубчики воском или мылом. Что потребуется:

восковой карандаш (подойдет белый или цветной),

или кусочек сухого мыла,

или обычная свеча.

Как действовать:

Расстегните молнию до конца, насколько это возможно. Аккуратно натрите зубчики с обеих сторон выбранным средством, избегая попадания на ткань. Проведите бегунком вверх-вниз несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась. Этот метод помогает устранить мелкие заедания и вернуть плавный ход молнии.

Способ №2: Вазелин или бальзам для губ

Для более серьезных случаев, особенно если молния плохо застегивается на плотной ткани или обуви, подойдет смазка на основе жиров.

Вам понадобится:

немного вазелина,

или бесцветный бальзам для губ (не блеск!).

Инструкция:

Возьмите ватную палочку или зубочистку. Нанесите небольшое количество средства прямо на зубчики молнии. Несколько раз проведите бегунком туда-сюда.

Важно: не наносите слишком много и избегайте попадания на ткань, чтобы не испачкать вещь. Вазелин обеспечивает более длительное действие и хорошо смягчает элементы застежки.

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