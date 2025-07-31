Что делать если заедает молния: 2 способа, которые не поведут

Вы узнаете:
- Что делать если заедает молния
- Как починить молнию дома
Молния — удобная и надежная застежка, которую мы встречаем на куртках, сумках, рюкзаках, обуви и даже постельном белье. Однако со временем даже самые качественные молнии могут начать заедать, двигаться рывками или не закрываться до конца.
Хорошая новость — не всегда нужно нести вещь в ремонт. Главред подготовил несколько проверенных домашних способов, которые помогут восстановить молнию за пару минут.
Способ №1: Восковой карандаш, мыло или свеча
Если молния заедает и двигается с трудом, попробуйте смазать зубчики воском или мылом. Что потребуется:
- восковой карандаш (подойдет белый или цветной),
- или кусочек сухого мыла,
- или обычная свеча.
Как действовать:
- Расстегните молнию до конца, насколько это возможно.
- Аккуратно натрите зубчики с обеих сторон выбранным средством, избегая попадания на ткань.
- Проведите бегунком вверх-вниз несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась.
- Этот метод помогает устранить мелкие заедания и вернуть плавный ход молнии.
Способ №2: Вазелин или бальзам для губ
Для более серьезных случаев, особенно если молния плохо застегивается на плотной ткани или обуви, подойдет смазка на основе жиров.
Вам понадобится:
- немного вазелина,
- или бесцветный бальзам для губ (не блеск!).
Инструкция:
- Возьмите ватную палочку или зубочистку.
- Нанесите небольшое количество средства прямо на зубчики молнии.
- Несколько раз проведите бегунком туда-сюда.
Важно: не наносите слишком много и избегайте попадания на ткань, чтобы не испачкать вещь. Вазелин обеспечивает более длительное действие и хорошо смягчает элементы застежки.
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