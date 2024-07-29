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В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укуса

Алёна Воронина
29 июля 2024, 11:58
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В нашей стране активизировались пауки, укус которых поражает центральную и периферическую нервную систему и может привести к осложнениям у людей с аллергиями.
Паук каракурт, пауки
В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Telegram "Киев ИНФО"

В Украине активизировались ядовитые пауки - они начали чаще нападать на людей. У тех людей, которые имеют склонность к аллергическим реакциям, в результате таких укусов могут возникнуть опасные для жизни осложнения.

Яд таких пауков поражает центральную и периферическую нервную систему. Об этом рассказал заведующий отделением интенсивной терапии "Охматдета" Александр Урин в комментарии в эфире "Киев 24".

"Этот яд, который есть именно в этих пауках, он поражает центральную и периферическую нервную систему. И сами осложнения, связанные с ними, будут распространяться через всю систему, и если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями или имеет склонность к аллергическим реакциям или бронхиальную астму, например, то у него могут быть угрожающие жизни осложнения", - отметил Урин.

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Паук каракурт, пауки
Комментарий Александра Урина о пауках/ скрин

Смотрите комментарий Александра Урина об активизации опасных пауков в Украине:

Случай укуса каракурта уже зафиксирован в Одесской области

Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина попал в реанимацию из-за укуса самки паука каракурта, также известного как "черная вдова". Как сообщает издание "Одесская жизнь", этот случай был зафиксирован в Болграде 24 июля.

"Сейчас состояние мужчины средней степени тяжести, он находится под наблюдением в реанимационном отделении, чтобы не пропустить никаких осложнений. О наличии сыворотки, то ее нет, как и по всей Украине. Как только где-то появится информация о ее появлении, мы сразу ее закупим", - рассказала заместитель генерального директора КНП "Болградская ЦРБ" Екатерина Николаева в комментарии изданию.

Также медики предупредили, что укус каракурта очень опасен. Яд этого паука токсично влияет на центральную и периферическую нервную систему, вызывает отравление всего организма и может привести к смерти. Поэтому в случае укуса таких пауков нужно обязательно сразу обращаться за медицинской помощью к врачам.

Чем опасен паук каракурт

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) – один из самых опасных видов пауков рода Черных вдов. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула. Смертность от его укуса по подсчетам ученых составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Вид широко распространен в Европе в Средиземноморье, от Португалии на западе до степной Украины на востоке. Также известен в странах Средней Азии. Его яд уникален по своей силе: он сильнее яда змеи гюрзы в 15 раз. К счастью, каракурт гораздо меньше гюрзы, иначе никто не выжил бы после его укуса. Он – родственник знаменитой "черной вдовы", живущей в Северной Америке.

По оценке специалистов пауки никогда не нападают первыми и без причины. Самые частые случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, предварительно не проверив ее, которую самки предпочли для гнезда, пишет Википедия.

Кроме этого, ранее в Telegram-канале "Киев ИНФО" сообщалось, что под Киевом заметили опасного тигр-паука (аргиопу тигровую). Такие пауки распространены в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности в Украине.

"Тигр-паук был замечен в Киевской области. Нам пишут: именно эти особи очень большие, ими буквально все кишит вблизи Борисполя. Они ядовиты, но их яд не способен убить человека (при отсутствии (!) аллергии). В любом случае - будьте осторожнее", - говорится в сообщении.

Что делать в случае укуса паука или насекомого

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как следует действовать в случае укуса различных насекомых и пауков. Итак, если вас укусило насекомое или паук, нужно:

  • Промыть область укуса водой и прикладывать холодный компресс, чтобы уменьшить отек.
  • Если место укуса отекло и сильно болит, принять обезболивающие (например, парацетамол или ибупрофен) и антигистаминные препараты.
  • Если насекомое оставило жало - удалить его скользящим движением ногтем или краем банковской карты, а не тянув за него. Нельзя использовать для этого пинцет, поскольку вы можете выдавить из жала яд.

"Главную опасность от укусов насекомых составляет возможная серьезная аллергическая реакция. В случае возникновения таких симптомов, как проблемы с дыханием, отек губ, лица, век или горла, головокружение, обморок, слабый или учащенный пульс, сыпь, тошнота, рвота или диарея, вызывайте "скорую"", - отметили в Минздраве.

Для того чтобы избежать укусов насекомых, пользуйтесь репеллентами и москитными сетками на окнах.

Также в Минздраве отметили, что нельзя обжигать место укуса паука огнем - на самом деле это миф. Пользы от таких действий не будет, а вот ожог может остаться.

"Это опасно, из-за ожога, и бесполезно. Ведь после укуса яд оказывается под кожей, а не на поверхности. А чтобы белок, которым является яд паука, свернулся, надо хорошо обжечь кожу", - отметили в ведомстве.

Яд каракурта в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи

На официальном сайте Запорожского городского совета рассказали, что яд каракурта в 15 раз сильнее, чем яд гремучей змеи. На месте укуса остается незначительное покраснение, а через 10-15 минут появляются проявления яда:

  • сильные боли в области груди, живота, поясницы,
  • судороги,
  • головокружение,
  • рвота,
  • характерное посинение лица,
  • онемение конечностей,
  • возможна потеря сознания.

Часто после укуса каракурта наступает сильное психическое возбуждение, страх смерти. Смертность от укусов каракурта составляет 4%-6%.

"Очень важно срочно госпитализировать пострадавшего, особенно детей, пожилых людей и лиц, страдающих аллергическими реакциями, гипертонией, сердечными заболеваниями. Своевременное правильное лечение позволяет полностью избавиться от интоксикации организма после укуса паука", - говорится в сообщении.

До приезда скорой пострадавшему необходимо оказать доврачебную помощь:

Убедитесь, что опасность миновала. По возможности запомните или сфотографируйте паука.

  • Если паук укусил в конечность, обездвижьте ее.
  • Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и тому подобное.
  • На место укуса наложите чистую сухую повязку.
  • Давайте пострадавшему воду или чай небольшими порциями.
  • Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии.

Ни в коем случае в таких ситуациях нельзя накладывать жгут, разрезать ранку и отсасывать яд.

Ранее Главред рассказывал, как выгнать пауков из дома - эксперт назвала 2 лучших способа. Кроме того, что такими методами можно эффективно отогнать пауков от своего жилища, как бонус - в комнатах будет приятный запах.

Также ранее эксперты рассказали, как избавиться от пауков в доме. Борьба с пауками в доме требует комплексного подхода.

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