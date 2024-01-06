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Лишь самые внимательные найдут W среди М за 7 секунд: загадка для людей с "орлиным зрением"

Алёна Воронина
6 января 2024, 21:40
Нужная буква спрятана среди большого количества букв М, поэтому придется быть максимально быстрыми и внимательными, чтобы найти ответ.
Загадка, девушка
Надо найти букву W среди м за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий помогает не только интересно проводить свободное время, но и тренировать свою внимательность и приучать себя видеть такие детали, на которые раньше мы могли просто не обращать внимание.

А еще такие загадки помогают учиться включать в определенные моменты нестандартное мышление и смотреть на какие-то задания и проблемы под другим углом зрения. А такой навык точно будет нелишним в жизни.

В следующей загадке нужно будет отыскать букву W среди большого количества букв М. Для поиска этой буквы нужно будет собрать вместе всю свою внимательность, ведь розгадка очень хорошо спрятана.

видео дня

Сложность задания заключается в том, что W спрятана в нагромождении букв М, которые расположены в строки и столбцы. Поэтому придется просмотреть очень много элементов на картинке, пока вам удастся добраться до отгадки.

К тому же это нужно сделать всего за 7 секунд, что еще больше усложняет это задание. Не каждому удастся отыскать правильный ответ столь быстро.

Загадка
Надо найти букву W среди М за 7 секунд/ Главред

Но не расстраивайтесь, если вам не удается найти букву М за такой короткий промежуток времени. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Буква W спрятана в нижней части картинки/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти число 237 за 8 секунд. Трудно будет разыскать нужное число, когда оно спрятано среди большого количества подобных чисел.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти льва среди зебр за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятался хитрый лев. Придется быть максимально внимательными.

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