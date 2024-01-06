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В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

Ангелина Подвысоцкая
6 января 2024, 19:58
Синоптики объявили І уровень опасности. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: pixabay

Погода в Украине 7 января будет снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В большинстве областей будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

погода 7 января
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: ventusky

Погода 7 января

В Украине 7 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют дождь, мокрый снег с налипанием, гололед и метели. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы.

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"В южной части ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 16° тепла; ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура в течение суток 7-12° мороза, в Черниговской и Сумской областях местами 15-20° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -15

По данным meteoprog, 7 января будет снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до -15...-4 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+ 11 градусов.

погода 7 января
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Погода 7 января в Киеве

В Киеве 7 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололедицу. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности, может быть затруднено движение транспорта.

"Снижение температуры в течение суток по области до 7-12° мороза; в Киеве снижение температуры в течение суток до 8-10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 января
Прогноз погоды в Украине на 7 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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