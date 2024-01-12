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Мощный ветер, метели и сильный мороз: где похолодает до -23

Ангелина Подвысоцкая
12 января 2024, 19:27
В этот день будут сильные снегопады, синоптики также предупреждают о возможных порывах ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: УНИАН

Погода в Украине 13 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

По данным ventusky, на востоке температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, ощущаться будет как -23 градуса.

видео дня
погода на 13 января
Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: ventusky

Погода 13 января

В Украине 13 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет западный с переходом на юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра и метели.

"Температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 15-20°, днем 9-14° мороза; в западных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 10-15°, днем 3-8° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -19

По данным meteoprog, 13 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -19...-10 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -4...0 градусов.

погода 13 января
Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: meteoprog

Погода 13 января в Киеве

В Киеве 13 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный с переходом на юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 10-12°, днем 5-7° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 января
Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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