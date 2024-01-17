Думали, что нет в живых: пара пограничников воссоединилась после 'ада' в РФ

Пограничников Илью и Алину война разлучила в Мариуполе.

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Пара оказалась в российском плену / Коллаж Главреда. Фото: скриншот ГПСУ

Пар пограничников-кинологов Илья и Алина вместе прошли плен, а теперь, после долгих месяцев разлуки, снова вместе.

Полномасштабное вторжение влюбленные встретили в Мариуполе, говорится в сюжете ГПСУ.

"Мы ехали на Ильича, и кто-то крикнул: Все девушки, которые есть, собираемся в одном месте. Я ей отдал собак, поцеловал и сказал: "Все, удачи. Когда буду иметь связь - обязательно свяжусь. И там я ее последний раз видел", - вспоминает Илья. видео дня

Парень подчеркнул любимой, что они должны держаться вопреки всем обстоятельствам. Это была последняя встреча пары.

Оба попали в плен к врагу, где не имели никакой вести друг о друге. Впрочем, после пяти месяцев неволи девушка вернулась на родину и продолжила службу.

"Я уже думал, что ее нет, много раз ее похоронил", - рассказал Илья.

После выхода из плена Илья прежде всего позвонил своему отцу. Тот, вспоминает парень, по голосу родного сына даже не узнал. Родственник сообщил, что его возлюбленная жива и "уже год дома".

После почти двух лет разлуки влюбленные снова вместе.

Как писал Главред, двое военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ - Александр и Елена ‒ решили связать себя узами брака на второй день начала полномасштабной российской военной агрессии. Во второй день полномасштабного вторжения России парень сделал девушке предложение и подарил ей "обручальное кольцо", которое сделано из куска проволоки.

Сеть тронула и история о матери и дочери из Волыни - они вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов, и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области.

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