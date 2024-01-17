Оккупанты ударили авиабомбой по селу: пострадали дети

Сегодня вечером, 17 января, вражеская армия нанесла удар авиабомбой по селу Малый Бурлук в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram.
В результате обстрела управляемой авиационной бомбой погибла женщина и пострадали двое детей, двое из них в тяжелом состоянии. По словам полиции, КАБ попала в здание сельского совета.
"Двое детей получили травмы. У 10-летнего мальчика — травматическая ампутация ноги, 13-летняя девочка с осколочными ранениями туловища сейчас находится в больнице. При осмотре места попадания полиция обнаружила тело женщины", - сообщили в ведомстве.видео дня
На данный момент сотрудники Национальной полиции работают над установлением личности погибшей от обстрела женщины.
К тому же, правоохранители добавили, что обстрел Купянска повредил частные дома, вследствие чего в одном из них возник пожар.
Атаки на Украину
Напомним. вечером 16 января российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части Харькова. Одна из ракет попала в трехэтажное здание бездействующего медучреждения, частично разрушив его. На момент прибытия пожарных было обнаружено несколько очагов возгорания в двух зданиях.
Также в ночь на 17 января 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двадцатью ударными дронами "Shahed-136/131". Две зенитные управляемые ракеты С-300 враг выпустил из Белгородской области РФ в направлении Харькова.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.
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