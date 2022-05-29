Вокруг война, а он стает на колено и зовет замуж: трогательная история любви бойца и девушки-офицера

Трогательная история любви бойца и девушки-офицера / ua.depositphotos.com/

Двое военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ – Александр и Елены ‒ решили связать себя узами брака на второй день начала полномасштабной российской военной агрессии. Историю этой пару рассказал портал "УП. Жизнь".

Елена – старший лейтенант горно-штурмового подразделения "Закарпатского легиона", заместитель командира роты, родом из Житомирской области. В бригаде служит с 2018 года. Александр – младший сержант, горный штурмовик, родом из Закарпатья (в 128-й бригаде ‒ с 2017 года).

Во второй день полномасштабного вторжения России парень сделал девушке предложение и подарил ей "обручальное кольцо", которое сделано из куска проволоки.

"Я очень хорошо помню, когда мы с Сашей решили встречаться. Это было в 2019 году, 15 октября, сразу после Дня защитника. Мы хоть и были уже знакомы, но служили в разных подразделениях, которые по ротации отправили в зону ООС на Донбасс. И так случилось, что на ночь нас поселили в одном месте, - на ферме в бывшем свинарнике. Это очень романтическая история. В том свинарнике Саша ночевал в соседней клетке. Мы быстро поняли, что нравимся друг другу, но именно там решили, что будем встречаться", ‒ сказала Елена,

После ротации Елена и Александр разъехались по разным подразделениям. Но встречались в любую свободную минуту.

"23 февраля наши подразделения отправили на плановые учения в Днепр. – А утром 24-го по нашему городку нанесли ракетный удар. В тот же день мы выдвинулись на восток – на огневый рубеж. Подразделение Саши так же отправилось в зону боевых действий , мы периодически общались по телефону. И только потом выяснили, что находились друг от друга буквально в 300 метрах". В пути боевая машина, на которой ехала Елена, сломалась, поэтому ее с несколькими бойцами отправили в определенную командиром точку, чтобы распределить по другому транспорту. Это было очень близко к врагу, постоянно наступавшему превосходящими силами, – говорит Елена. – В той точке собрались командиры, а скоро начался бой", – говорила Елена

Военные слышали клёкот стрелкового оружия, взрывы, а также грохот вражеской авиации в небе.

"По рации передали, что россияне готовят прорыв, и здесь я неожиданно увидела стоявшего рядом Сашу, который смотрел на меня. Он так же случайно оказался там", ‒ вспоминает девушка

В помещении было много людей, и каждый чем-то очень занят: командиры принимали по рации доклады и отдавали приказы об изменении позиций, кто-то говорил о технике и резервах ‒ в общем, налицо было смятение.

"Но мы с Сашей были настолько сосредоточены друг на друге, что будто находились в одиночестве. Я растеряна, потому что впервые в такой ситуации, когда не АТО или ООС, а настоящая война – взрывы, выстрелы, авиация. И тут вижу, как он опускается на одно колено, протягивает что-то темное и круглое и просит выйти замуж! Мне и страшно, и радостно одновременно, по щекам текут слезы. Конечно, я ответила, что согласна", ‒ говорит Елена.

О будущей женитьбе уже знают родители обоих молодоженов. Отец девушки уже пообещал, что заколет по этому поводу кабана ‒ чтобы отметить свадьбу "по-человечески, как привыкли в деревне".

"Мы сделаем все как следует – пригласим в ресторан родных, друзей, знакомых, – А потом отгуляем и в деревне с кабанчиком. Сразу после победы!", – говорит Александр.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области.

Об этом говорилось на официальной Facebook-странице этой бригады.

"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой Москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила Наталья.

"А мне стрелять нравится – особенно из ручного противотанкового гранатомета!" – подытожила Вероника.

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