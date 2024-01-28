"Не готовы платить за всех": в Германии сделали важное заявление о помощи Украине

В Германии призвали европейских партнеров увеличить поддержку Украины, которая защищается от страны-агрессора России. С соответствующим заявлением выступил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает немецкий телеканал n-tv. Немецкий министр отметил, что сейчас страны Европы делают мало.
Линднер во время выступления на конференции Европейской либеральной партии в Берлине заявил, что европейские партнеры "мало делают" для Украины, и призвал правительства государств Европы предоставлять больше помощи украинской армии.
Он напомнил, что Германия сейчас предоставляет половину помощи, которую Украина получает от Европы. В то же время он отметил, что его государство не отказывается от своих обязательств и при необходимости "мобилизуется еще больше".
Однако Линднер также отметил, что Германия не готова платить за всех и наращивать собственные расходы, "чтобы другие могли и в дальнейшем делать слишком мало". Он отметил, что Европа является сообществом ценностей "и это должно быть доказано в этот час".
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины. По его словам, Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки Украины Ukraine Facility сроком на 4 года. Сумма поддержки должна составить 50 миллиардов евро. Предварительно, предоставление помощи одобрили 27 стран-членов ЕС.
Также сообщалось, что в США достигли соглашения относительно границы, от которой зависит предоставление Соединенными Штатами помощи Украине. В Сенате США решили согласиться с расширением полномочий государства для ограничения нелегального потока мигрантов на границе с Мексикой.
Напомним, ранее сообщалось, что Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения. Украине передадут системы и технику, которые греческая армия уже не использует. Решение приняли после одобрения США продажи Греции истребителей F-35.
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