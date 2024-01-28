"Каждый день будет тяжелее предыдущего": военный дал прогноз на 2024 год

Текущий год будет нелегким, но Украина может пройти его и имеет возможность выйти победительницей в этой войне.

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Каждый день будет тяжелым, но мы можем выйти победителями, отмечает военный/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

2024 год будет нелегким, но Украина может пройти его победителем. Однако ни мы, ни российские оккупанты не стоим на месте, поэтому каждый день на войне будет тяжелее предыдущих.

Об этом сказал командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" с позывным "Чича" в интервью TSN.UA. Он отметил, что российские захватчики теряют много личного состава, и у оккупантов нет продвижения вперед.

"Российская Федерация делает выводы из своих операций – удачных или неудачных. Они постоянно совершенствуются. Но мы идем на шаг впереди, в некоторых аспектах на несколько шагов, и нам не надо останавливаться. Потому что если наш враг будет постоянно продвигаться в вопросах улучшения своих военных способностей, то нам будет очень трудно", – отметил командир штурмовой роты. видео дня

По словам военного, 2024 год будет нелегким, но мы можем его пройти, и при этом есть шансы, что можем выйти победителями.

В то же время он отметил, что на войне каждый день может быть тяжелее предыдущего.

"Потому что ни мы, ни наш противник не стоим на месте, мы движемся вперед. Поэтому да, каждый день будет тяжелым, но мы можем выйти победителем", – отметил военный.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты сменили технику под Бахмутом – промерзание почвы идет на пользу врагу. Войска России на Бахмутском направлении перестали штурмовать Силы обороны Украины небольшими пехотными группами, они изменили тактику.

Экс-командир роты легендарной 47 ОМБр высказался о контрнаступлении. Он заявил, что россияне в свое время "очень хорошо просчитали направление удара", а Украине отправили БМП Брэдли без активной брони, что сказалось на успешности атак.

Напомним, ранее начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной Тавр) отмечал, что в 2024-м РФ снова попытается пойти на Киев, Лукашенко может присоединиться. В то же время в экспертных кругах к таким прогнозам относятся очень скептически – у России просто нет такого мобилизационного ресурса.

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