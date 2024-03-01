В Черкасской области повестки будут выписывать круглосуточно: когда 'не оформляют' людей

В Черкасской области военнообязанные самостоятельно прибывали в ночное время - таких случаев было пять.

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На Черкасщине будет круглосуточная мобилизация / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Скрипник заявил, что в Черкасской области ТЦК работают круглосуточно, кроме комендантского часа.

Как отметил Скрипник в интервью в эфире "Українське радіо Черкаси", в положение о ТЦК внесли изменения относительно графика работы.

"Согласно этим изменениям ТЦК работают круглосуточно по формуле 24/7. Повестки вручаются круглосуточно, кроме комендантского часа. Также, если военнообязанный сам прибыл в ночное время в ТЦК - мы ему предоставляем полную консультацию, выписываем повестку и предлагаем прийти утром", - пояснил он. видео дня

В частности Скрипник добавил, что случаев, когда военнообязанные самостоятельно прибывали в ночное время - было пять.

"Мы работаем, у нас работают группы, которые отвечают за те или иные направления жизнедеятельности территориального центра комплектования и социальной поддержки. Каждая группа может предоставить консультацию по любому вопросу", - добавил заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что 12 февраля в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов назвал более эффективную альтернативу мобилизации. По его словам, рекрутинг работает в Украине, добровольцы приобщаются к войску. Сазонов подчеркнул важность того, чтобы люди имели возможность выбирать место службы.

Владимир Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине. Зеленский также отметил, что для обороны нужно одно количество бригад, а для контрнаступления - другое, большее. Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом, подытожил президент.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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