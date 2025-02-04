Бледная копия себя: Анна Седокова объяснила, куда исчезла после смерти Тиммы

Седокова рассказала, как пережила потерю, и объявила о своем возвращении - обошлось без черной "оправдательной" водолазки.

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Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы записала обращение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

О чем говорила Анна Седокова:

Суицид бывшего мужа обернулся для нее кошмаром

Артистка готовит свое возвращение на сцену

С 17 декабря 2024 года, дня, когда стало известно про самоубийство латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, его бывшая жена, певица-предательница Анна Седокова, не показывала лица и практически перестала появляться в социальных сетях. Вероятно, опасаясь хейта и критики.

Сегодня, когда со дня смерти ее бывшего мужа прошло 50 дней, артистка появилась в Instagram с обращением. В кадре Седокова выглядела сильно похудевшей - впалые щеки, острые скулы и коленки сильно контрастируют с ее привычными пышными формами.

видео дня

В своей речи Анна сообщила, что пережила самый страшный период в своей жизни, и теперь возвращается к творчеству. Также она поблагодарила всех, кто ее поддерживал - когда Тимма ушел из жизни, певицу начали "травить" его родственники и близкие.

"Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, которого я не пожелала бы никому. Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали меня и не сдавались, даже когда сдалась я. Я вам очень благодарна. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего: писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими-маленькими шагами идти вперед. И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать", - дрожащим от слез голосом сообщила Анна Седокова.

Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы записала обращение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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