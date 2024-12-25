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"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

Алена Кюпели
25 декабря 2024, 22:09
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Теперь предательница Седокова обращается к бывшему мужу и говорит, что "нет ничего, что ему не покорится".
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова стала причиной самоубийства Яниса Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

  • Седакова говорит, что общается с матерью спортсмена
  • Она обратилась к покойному мужу

"Многострадальная" предательница Седокова, бывший муж которой Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения, выкатила странный пост.

На своей странице в Instagram, Седакова, которая сразу после самоубийства Яниса Тиммы говорила, что "живет в аду", теперь говорит, что будет "вечно любить" покойного спортсмена.

видео дня
Анна Седакова заговорила о любви к бывшему мужу
Анна Седакова заговорила о любви к бывшему мужу / Скриншот Instagram/annasedokova

Седакова в своем посте написала, что она все еще в больнице и у нее "не получается жить, как раньше".

Потом она добавила, что все происходящее кажется ей "глупой шуткой" и она искренне удивлена, что больше не увидит своего покойного бывшего мужа.

Она также внезапно обратилась к покойному Янису: "Помни, герой, нет ничего, что тебе не покорится". "И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно - на земле и на небе", - заявила Седакова, после рассказов о "жизни в аду".

Отметим, что ранее Главред писал о том, что Седокова не стала оплачивать похороны и транспортировку тела бывшего мужа на родину, несмотря на громкие заявления.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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