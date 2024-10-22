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Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы

Мария Николишин
22 октября 2024, 00:57
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Польский МИД будет говорить на эту тему с украинской стороной.
Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы
Тайные приложения к плану победы / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Польша не получила доступ к тайным приложениям украинского Плана победы, который президент Владимир Зеленский презентовал партнерам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, передает PAP.

По его словам, Варшава должна быть включена в список стран, которых ознакомили с секретной информацией.

"Мы предоставили Украине военную помощь наиболее важным способом. Когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", - заявил он.

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Заместитель министра иностранных дел Польши также напомнил, что по словам Зеленского, досье "были переданы тем странам, которые конкретно имеют возможность поддержать Украину" способом, предусмотренным планом.

Он добавил, что польский МИД будет говорить на эту тему с украинской стороной, потому что они находятся в постоянном контакте.

Польша недовольна: страна не получила тайные дополнения Плана победы
План победы / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.

По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - что известно

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. Он состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает центральные пункты плана победы президента Владимира Зеленского, потому что опасается эскалации.

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